Detoxen voor een schoon lichaam? 'Stop liever met alcohol drinken'

Het idee dat je afvalstoffen uit het lichaam kunt onttrekken, is zo gek nog niet. Het idee is ouder dan de weg naar Rome. Wie toetreedt tot de beroepsvereniging van artsen, legt de eed van Hippocrates af. Hippocrates van Kos is dan ook de grondlegger van de westerse geneeskunde. Op zijn leer bouwde Claudius Galenus bijna tweeduizend jaar geleden zijn theorie van lichaamssappen: bloed, slijm, gele gal en zwarte gal.