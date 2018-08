Deskundigen waarschuwen gemeentes voor groeiend aantal shotjesbars

Koken & etenShotjes drinken is populair en het aantal bars waar alleen mini-cocktails worden gedronken, stijgt. Oppassen geblazen, vinden verslavingsdeskundigen, want dat in hoog tempo drank achteroverslaan is slecht voor de gezondheid. Verslaving ligt op de loer.

Volledig scherm © Shutterstock De drankjes hebben exotische namen. Alien Nipple, Bootylicious, Sour Mat Red. Het ritueel is simpel: glaasje optillen, hoofd achterover en de inhoud in één teug naar binnen gieten.



De meeste grote steden hebben inmiddels een eigen bar waar je shotjes kunt drinken. Veel studentensteden ook. Keten Chupito's, nu met vestigingen in Amsterdam, Utrecht, Groningen en Tilburg, wil zelfs 'Nederland en de rest van de wereld veroveren'. Nijmegen krijgt komende zaterdag de eerste shotjesbar binnen de grenzen. Ondersteboven gaat shotjes schenken, waar soms wel vier soorten alcohol ingaan. Aan de muur hangt een rad, want shotjes smeken om drankspelletjes.

Mobiele bar

Hoeveel shotjesbars er precies zijn, is niet bekend. Die gegevens worden nergens bijgehouden en bovendien verschuift de focus van horecaondernemingen vaak: een café wordt een grand-café. Of een koffietentje gaat ook lunchgerechten serveren en huurt 's avonds een dj. Toch klopt het dat er meer shotjesbars bijkomen, ziet de brancheorganisatie ,,Er zijn er inderdaad veel meer dan een paar jaar geleden'', aldus Bernadet Naber van Koninklijke Horeca Nederland. Een zoektocht op internet levert veertien namen van bars op, waarvan één mobiel is en ingehuurd kan worden voor feesten en partijen.

Quote Wij hebben ons er echt in gespeciali­seerd Jules Andrik, horecaondernemer

Shotjes zijn een specialisatie geworden. Neem de eerder genoemde bar in Nijmegen. Ondersteboven is een 'full on shotjesbar' en die heeft de stad nog niet, voor zover kroegeigenaar Jules Andrik (27) weet. ,,Shotjes zijn populair. Andere cafés in Nijmegen verkopen ze ook, maar wij hebben ons er echt in gespecialiseerd.''

Gaskamertje

Dit kan volgens hem een bestseller worden: doe Sambuca op een schoteltje en schenk Cointreau in een glas. De Cointreau steek je aan. Dat wil wel, dus opgelet met losse haren. Giet de brandende Cointreau over de Sambuca. Dat geeft nog meer vuur en dan moet je tempo maken; vang de alcoholdamp van het schoteltje op in het glas en zuig die, als de boel gedoofd is, op met een rietje.

Dit alcoholshot heet een 'gaskamertje', maar dat vond kroegeigenaar Jules Andrik (27) te cru. Op de kaart van zijn nieuwe shotjesbar Ondersteboven staat dit drankje op de kaart als een 'Slobodan'. ,,Naar de Slobodan die in de rechtszaal zelfmoord pleegde met een drankje.''

Volledig scherm Nieuwe shotjesbar op Wintersoord. Nijmegen, 27-8-2018 . © Gerard Verschooten

De shotjesbars richten zich op jonge mensen. Andrik: ,,Studenten die goedkoop en gezellig willen indrinken zijn onze doelgroep.'' Bij Ondersteboven staan 35 shotjes op de kaart, variërend in prijs van 2,50 tot 5 euro. Chupito, die vier vestigingen heeft en wil groeien, heeft er 51 op de menukaart.



Je drinkt het snel op, roept dan 'lekker', of niet, en zoek je de volgende uit op de lijst. Bij Ondersteboven hebben ze namen als: Cheesecake, Apekop, Appeltaartje, Zeeslag en Embryo. In die laatste zit Apfelkorn met een wolkje Bailey's.

Quote Het is niet verboden om drank te schenken op deze manier maar het is niet handig om het te promoten Floor van Bakkum, preventiemanager Jellinek Leuk voor jonge mensen en gezien de openingstijden van veel bars (vaak van 22 uur tot 4 uur) bedoeld voor het late drinken. Maar kritiek is er ook. ,,Die slimme marketing en dat spelelement zijn voor jonge mensen moeilijk te doorzien en te weerstaan'', reageert een preventie-adviseur van Iriszorg, instelling voor verslavingszorg.

Bij het gebruik van de standaard horecaglazen zit in een shot evenveel alcohol als in een glas bier of wijn. ,,Maar wat je binnenkrijgt is na vier, vijf shots toch onvoorspelbaar en niet bevorderlijk voor je gezondheid, denken wij.'' En het gaat heel snel. Drie of vier shotjes achter elkaar is normaal. Klanten willen immers meer smaken proberen.

Ook bij Jellinek, instelling voor verslavingszorg, zien ze de andere kant. ,,Het gaat vooral om het snel drinken'', zegt manager preventie Floor van Bakkum. ,,Je slaat het in een keer achterover, terwijl er net zoveel alcohol in zit als in een glas bier of wijn, dat mensen over het algemeen in een rustiger tempo opdrinken.'' Omdat het snel gaat, ligt het risico van bingedrinken op de loer. En wie daaraan gewend raakt, kan verslaafd raken. ,,Het is niet verboden om drank te schenken op deze manier maar het is niet handig om het te promoten.''

Kritiek

Andrik kent de kritiek. Het personeel is scherp op klanten die te snel te veel shotjes doen, zegt hij. Glaasjes ijskoud water serveert hij gratis. ,,En we willen zelf ook niet vier keer per avond de wc-vloer dweilen.''



Omdat dronkenschap slecht is voor de gezondheid en leidt tot ongelukken in het verkeer en geweld op straat, vindt Van Bakkum dat gemeenten moeten opletten. ,,Het is belangrijk dat er niet overmatig wordt geschonken. Ook al wordt de wet niet overtreden, het is geen fenomeen waar wij voorstander van zijn.''