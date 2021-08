Delftse vrienden willen jenever van stigma afhelpen: ‘Ouwelullendrankje moet meer waardering krijgen’

over de tong Nora (29) laat mensen de magie van Marrakech proeven, maar dan middenin de polder

29 juli We rijden een haast filmisch decor in, zoals ik voor het laatst zag in een oude western. Welkom in de Giessenburgse Graanbuurt. In deze artistieke buurt staat De Tagine: op papier een winkel met Marokkaanse woonaccessoires, maar deze ‘Marrakech Experience’ is veel meer.