De vier lekkerste manieren om zoete aardappelen te eten

Zoete aardappelen zijn minstens even veelzijdig als de gewone aardappel. Je kunt er frietjes van maken of puree. Of wat denk je van een bakplaatgerecht? Hieronder vind je vier heerlijke manieren om van zoete aardappelen te genieten.

Zoete aardappelen - ook wel bataten genoemd - hebben hun plaats veroverd in onze Nederlandse keukens, mede door hun veelzijdigheid en prachtige kleuren. De oranje en de paarse exemplaren vind je het vaakst in de supermarkten, meestal bij de aardappelen.

Hun populariteit danken ze ook aan het vakje waar ze in het buitenland vaak thuishoren: groenten. In Nederland vallen ze in dezelfde groep voedingsmiddelen als rijst, brood en aardappelen: het koolhydraatrijke vak van de Schijf van Vijf. Het advies luidt om ze af te wisselen met de andere producten in dat vak.

Mensen op dieet eten ze graag. Eet ze alleen niet omdat ze géén koolhydraten bevatten: dat doen ze wel en zelfs meer dan gewone aardappelen. Het gaat wel om zogenaamde langzame koolhydraten, die veel beter voor je zijn dan de snelle suiker omdat je lichaam er langer over doet om ze te verteren.

Bovendien bevatten zoete aardappelen vezels en de oranje exemplaren ook veel betacaroteen (dat ook in wortelen zit en niet in aardappelen). Daarnaast bevat de zoete aardappel kalium, calcium, magnesium, vitamine B2, vitamine B3, vitamine C en vitamine E volgens de Nevo-tabel van het RIVM.

Met zoete aardappelen kun je van alles maken: frietjes, ovenschotels en zelfs een zoete taart. Hieronder vind je de tips van Koken&Eten voor de beste recepten.

Zoete aardappel-ovenschotel met gehakt en prei

Volledig scherm Zoete aardappelovenschotel met gehakt en prei uit 10 Jaar lekker & simpel. © Sofie en Jorrit van Daalen Buissant Des Amorie

Recept voor 2 personen

Tijd: 20 min. + 15 min. in de oven

Ingrediënten

500 gr zoete aardappel

300 gr gehakt

200 gr prei

1 paprika

40 gr boter

1 tl rozemarijn

2 tl oregano

zout en peper

geraspte kaas

Bereiding

- Verwarm de oven voor op 180°C.

- Schil de zoete aardappels en snijd in in tweeën en grote exemplaren in vier of zes stukken. Kook de aardappels 15-20 minuten totdat ze zacht zijn.

- Snijd de paprika in stukjes en snijd de prei fijn.

- Giet een scheutje olie in een pan en bak de prei en paprika 5 minuten met de rozemarijn en 1 theelepel oregano.

- Breng het gehakt op smaak met zout en peper en voeg toe aan de prei en paprika.

Bak het gehakt rul. Schep vervolgens het gehaktmengsel in een ovenschaal.

- Stamp de zoete aardappel, samen met de boter, een theelepel oregano en een snufje zout en peper tot puree. Bedek de ovenschaal met aardappelpuree en strooi er een beetje geraspte kaas over.

- Zet de ovenschotel 15 minuten in de oven tot de kaas gesmolten is.

Bron: 10 Jaar lekker & simpel van Sofie en Jorrit van Daalen Buissant Des Amorie.

Gepofte aardappel

Volledig scherm Gepofte aardappelen van Sharon de Miranda. © Videostill

Ingrediënten

Voor 4 personen

zoete aardappels

250 gr champignons

250 gr buffelmozzarella

100 gr zongedroogde tomaatjes

1 citroen

1 bosje basilicum

lente-ui 1 bosje

50 gr olijfolie

4 maiskolven

olijfolie

peper en zout

Bereiding

- Verwarm de oven voor op 175 graden.

- Was de zoete aardappelen goed schoon zodat er geen aarde meer op zit. Plaats iedere zoete aardappel op een stuk aluminiumfolie en besprenkel deze met wat olijfolie en een beetje zout. Verpak de aardappelen (strak) in het aluminiumfolie en prik in iedere aardappel wat gaatjes door de folie heen. Bak de aardappel 1 uur in de voorverwarmde oven. Prik er met een vork in om te kijken of de aardappelen gaar zijn. Als dit makkelijk gaat zijn ze klaar.

- Snij de champignons door vieren en bak deze goudbruin in wat olijfolie. Maal de zongedroogde tomaatjes fijn met een staaf mixer of in de keukenmachine.

- Kook de maïskolven 10 minuten in ruim water met een snufje zout. Rooster de maiskolven na die 10 minuten rondom gaar op de grillpan.

- Maak een mengsel van een scheutje olijfolie, citroensap en zout. Besprenkel de maiskolven als ze gaar zijn in met het mengsel van de citroensap, olie en zout.

- Vul gepofte zoete aardappels als volgt: snij de zoete aardappel doormidden. Snij vervolgens de mozzarella in blokjes en plaats deze in de aardappel met daarop wat gebakken champignons en één eetlepel tomatentapenade.. Snij de lente ui in lange reepjes en halveer de olijven en plaats deze op de tapenade. Maak de aardappel af met een paar blaadjes basilicum.

Bron: BinnensteBuiten. Meer recepten op de site.

De allerlekkerste zoeteaardappelfriet

Volledig scherm Zoete-aardappelfriet uit Koolhydraatarme bijbel. © René Mesman

4 personen

45 minuten

Ingrediënten

1 kg (liefst paarse) zoete aardappels, geschild

1 l arachide-, rijst- of geurloze kokosolie

zout

Verder nodig

friteuse of een frituurpan of wok + een frituurthermometer

draadschep

keukenpapier

Bereiding

- Snijd de zoete aardappels in de lengte in frieten van 1 x 1 centimeter.

- Verhit de olie in de friteuse, frituurpan of wok tot 130°C. Laat er een deel van de friet in glijden, nooit te veel tegelijk, want dan zakt de temperatuur te veel. Laat de frieten 4-5 minuten zachtjes, onder af en toe omscheppen, voorbakken. Ze mogen nog niet kleuren. Schep ze uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier. Bak op dezelfde manier de rest van de friet voor.

- Verhoog de temperatuur van het vet of de olie tot 180 °C. Bak de friet, opnieuw in porties, in 1-1½ minuut goudbruin en knapperig. Laat uitlekken op keukenpapier en bestrooi royaal met zout.

- Geef er eventueel mayonaise of aioli en/of ketchup bij.

Bron: Koolhydraatarme bijbel van Janneke Vreugdenhil.

Zoete aardappel met feta en broccoli

Volledig scherm Zoete aardappel met feta. © Eatertainment

Voor 2 personen

Ingrediënten

400 gr zoete aardappel

½ limoen

2 el gedroogde oregano

3 el olijfolie

Peper en zout

150 gr broccoli

2 bosuitjes

90 gr cherrytomaten

25 gr ongezouten amandelen

100 gr feta kaas

Bereiding

- Verwarm de oven voor op 180°C. Bekleed de bakplaat met bakpapier.

- Was de zoete aardappel en verwijder, indien nodig, slechte plekjes uit de schil. Snijd de zoete aardappel met schil in blokjes van ongeveer 2 bij 2 cm.

- Pers de limoen uit en meng in een kom het sap met de oregano en de helft van de olijfolie. Breng op smaak met peper en zout. Voeg de zoete aardappel toe en meng goed.

- Verdeel de blokjes over de bakplaat. Rooster in het midden van de oven voor 15 min. Was ondertussen de broccoli en snijd in kleine roosjes. Snijd de steel in plakjes.

- Haal de bakplaat uit de oven. Voeg de broccoli toe en meng door elkaar. Besprenkel met de helft van de resterende olijfolie. Plaats 5 min. terug in de oven. Snijd ondertussen de bosui in ringetjes en halveer de cherrytomaten.

- Haal nogmaals de bakplaat uit de oven. Verdeel de bosui, cherrytomaten en amandelen over de bakplaat.

- Verdeel de overige olijfolie over de bakplaat als de ingrediënten er droog uitzien. Verkruimel ook de feta over het geheel en plaats voor circa 10 min. terug in de oven.

Bron: Eatertainment.nl. Meer recepten vind je hier.

