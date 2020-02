De troost van comfortfood: hierom is kaas, ijs of pizza een ‘knuffel voor je ziel’

Koken & eten Eten in restaurant waar je geen hand voor ogen ziet: ‘Erg frustre­rend’

14:27 Als ze het bij restaurant Zwart hebben over donker, dan bedoelen zij ook echt pikdonker. Bij Zwart gaat het licht uit. Als je niet kunt zien wat je eet, wordt de beleving nog intenser. Een kans om voor één avond in de beleveniswereld van een blinde of slechtziende te stappen.