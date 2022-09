De lekkerste patat uit de airfryer? Hier moet je op letten

Koken & EtenDe airfryer staat bij steeds meer mensen in de keuken. Je kunt er een hoop mee doen, maar je kunt er natuurlijk ook gewoon friet in bereiden. Hoe maak je de lekkerste?

,,Friet maken in de airfryer is veel makkelijker dan in de frituurpan”, beweert Pieter van Konijnenburg. Hij schreef het receptenboek Het luie kookboek, waarin hij snelle en makkelijke eenpersoonsgerechten voor de airfryer in deelt. ,,Je hoeft de airfryer alleen voor te verwarmen, dat gaat ook heel snel: na maximaal anderhalve minuut is hij al op temperatuur.”

Vervolgens hoef je de patat alleen nog maar in het mandje te kieperen en de tijd in te stellen. ,,Afhankelijk van het merk duurt friet bakken in de airfryer 6 tot 8 minuten, soms iets langer. Halverwege schud je even het mandje op en dan ben je klaar”, aldus Van Konijnenburg.

Wat is beter: verse of diepvriesfriet in de airfryer?

,,Diepvriesfriet voor de frituurpan blijft in de airfryer vaak een beetje slappe hap. Verse friet uit de airfryer vind ik erg lekker en dat gaat over het algemeen wel goed”, zegt Ilja Mul van lifestyleblog One hand in my pocket, waar ze recepten voor de airfryer post. ,,FrietHoes heeft nu verse friet voor de airfryer, die is echt goddelijk. Verse aardappelpartjes of -schijfjes doen het in de airfryer trouwens ook goed, ook al zijn ze daar niet geschikt voor. Met name de gekruide partjes komen er fantastisch uit.”

,,Friet die voor de heteluchtoven bestemd is kan ook altijd in de airfryer en andersom”, zegt Van Konijnenburg. Zelf is hij het meest fan van de airfryer-diepvriesproducten. ,,Het enige verschil is dat de airfryer veel sneller is dan de oven.”

Quote Tussendoor opschudden is een soort gouden regel voor alles wat je in de airfryer maakt Ilja Mul

Van Konijnenburg adviseert om de instructie op de verpakking te volgen. ,,Maar iedere airfryer werkt anders, dus soms moet je er nog 1 of 2 minuten bij doen. Dat is het makkelijke van die airfryer, je schuift hem gewoon weer dicht en zet er een paar minuten extra bij.”

,,Volg je de gebruiksaanwijzing op de zak, houd de friet dan nog wel in de gaten”, waarschuwt Mul. ,,Soms gaat het opeens heel hard. Tussendoor opschudden is een soort gouden regel voor alles wat je in de airfryer maakt. Een airfryer heeft een hele sterke bovenwarmte, dus zeker als je wat meer friet bakt is het handig om dat goed te doen.”

Kan zelfgemaakte patat in de airfryer?

Zelfgemaakte friet kan ook prima in de airfryer, weet Mul. ,,Het is wel wat meer werk, maar dan heb je ook wat. De keuze van de aardappel is hierbij heel belangrijk. Je moet een goede balans hebben tussen het zetmeel en vocht in een aardappel, anders wordt hij of te snel bruin, maar niet gaar, of hij blijft een beetje slap. Kies daarom voor een licht kruimige aardappel. Zelf ben ik fan van de Bintjes, maar je kan ook Santé of Désirée gebruiken. Ik haal mijn aardappelen voor verse friet op de markt, daar vind ik de kwaliteit net nog wat beter dan in de supermarkt.”

,,Het is belangrijk om de aardappelen na het schillen en snijden eerst te laten weken in koud water. De regel is minstens een half uur, maar ik doe het altijd een uur. Dat heeft te maken met dat je dan het overtollige zetmeel weghaalt”, legt Mul uit. ,,Daarna moet je ze heel goed afdrogen en stop je ze in de airfryer.”

Quote In de airfryer hoef je alleen de tempera­tuur en het aantal minuten in te stellen. Je hoeft je nergens meer zorgen over te maken, de smaak is gewoon altijd goed Pieter van Konijnenburg

Voorbakken is een must. ,,Dat is niet anders dan met frituren. Ik doe dat altijd 15 minuten op 100 graden. Daarna doe ik ze in een kom en doe ik er 1 eetlepel olie bij. Dan bak je ze tussen de 180 en 200 graden, ongeveer 20 tot 25 minuten. En natuurlijk weer goed opschudden, minstens twee keer.”

Minder vet

,,Laten we eerlijk zijn, er gaat niks boven een frietje van de snackbar”, stelt Mul. ,,Maar de airfryer gebruikt minder vet en je hebt geen gedoe met olie. Het is dus een redelijk schone manier om friet te bakken. De kwaliteit vind ik ook echt goed. De airfryer is wat meer foolproof.”

Klopt, zegt Van Konijnenburg. ,,Friet uit de frituurpan is altijd vetter, want de friet ligt daarin te spetteren. Zeker als de temperatuur niet helemaal goed is neemt de friet veel frituurvet op, dat vind ik zelf niet lekker. In de airfryer hoef je alleen de temperatuur en het aantal minuten in te stellen. Je hoeft je nergens meer zorgen over te maken, de smaak is gewoon altijd goed.”

,,Ik gebruik de airfryer nu ook om energie te besparen”, merkt Mul op. ,,Een oven moet je voorverwarmen, het is een groot apparaat, dat kost dus veel energie. Als je echt een hele maaltijd maakt in de airfryer hoef je ook het gasstel niet meer te gebruiken.”

