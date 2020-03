De lekkerste hachee maak je met dit recept

Voor de hachee moet je bij Graaf Floris zijn, daar is heel Utrecht het over eens. ,,Niet alleen uit Utrecht, maar eigenlijk uit heel Nederland komen mensen terug voor onze hachee’’, zegt Rieff. Laura de Grave, die het Nederland Kookboek schreef, is ook enthousiast. ,,Het is echt superlekker mals. Het valt bijna uit elkaar in je mond.’’

Volledig scherm Hachee van Thea Rieff. © Koken&Eten ,,Hachee is rundvlees dat gestoofd wordt met ui en diverse kruiden’’, legt Rieff uit. Aan het gerecht voegt het restaurant appelstroop toe, verklapt ze. ,,Dit wordt gebonden met ontbijtkoek.’’ Het restaurant serveert de bekende hachee al tientallen jaren. ,,Al sinds 1973 staat het bij ons op de kaart.’’



Volgens De Grave is hachee ‘een echt winters gerecht’. Je kunt hachee met verschillende gerechten combineren. ,,Je kunt het met friet eten, maar ook met andere soorten aardappels’’, legt Rieff uit.

De Grave gaat vlees halen bij de slagerij om het recept vervolgens zelf te maken. Volgens Slagerij de Molen in Utrecht is het lekkerste vlees voor hachee een runderriblap. ,,Dat kun je tweeënhalf tot drie uur laten sudderen en dan valt het lekker uit elkaar’’, zegt slager Astrid van Bentum. ,,Hoe langer het vlees staat, hoe lekkerder.’’

Voordat De Grave aan de slag gaat met het maken van de hachee, gaat zij langs bij de Utrechtse bakker Theo Blom. ,,Ik haal hier altijd een Domtorentje – een chocoladebonbon met de Domtoren erop – en botersprits’’, vertelt ze. Bakker Evert van Sloten vertelt hoe hij de spritsen maakt. ,,Het recept bestaat uit suiker, bloem, boter en zout.’’

Nadat de hachee klaar is gemaakt door De Grave, gaat het grote proeven beginnen. Het gerecht wordt dubbel gekeurd door Rieff en haar zus Esther. ,,Het ziet er vertrouwd uit’’, zegt een van de dames tijdens het opscheppen. Rieff is enthousiast over het resultaat. ,,Je hebt het goed nagemaakt, ik kan niet anders zeggen.’’

Tijd om zelf de hachee te maken. Hieronder vind je het recept. De Grave neemt de stappen met je door in de video vanaf 6.00 min.

Hachee van Graaf Floris

Hoofdgerecht – 4 personen – 25 min. + 26 uur wachttijd

INGREDIËNTEN

1 witte ui

1 takje rozemarijn

750 g riblappen (in stukken van ca. 2 cm)

150 ml natuurazijn

2 peperkorrels

1 laurierblad

50 g boter

150 ml dubbel bier

100 ml runderbouillon

2 ½ el appelstroop

35 g ontbijtkoek

100 g champignons

KEUKENSPULLEN

stoofpan

Bereiding

Dag 1

1 Snipper de ui, ris de blaadjes van het takje rozemarijn en snijd fijn. Meng in een kom het vlees met de ui, de rozemarijn, de azijn, de peperkorrels en het laurierblad. Laat afgedekt in de koelkast 24 uur marineren.



Dag 2

2 Giet de azijn af. Verhit 25 g boter in een stoofpan op middelhoog vuur. Bak de runderpoulet met de specerijen ca. 5 min. rondom bruin. Voeg het bier, de runderbouillon en de appelstroop toe. Voeg het water toe tot aan de rand. Doe de deksel op de pan en laat het vlees 1 ½ uur garen.

3 Snijd ondertussen de zijkanten van de ontbijtkoek en de champignons in kwarten. Verhit een koekenpan op middelhoog vuur. Voeg de champignons en de rest van de boter toe en bak in ca. 5 min. rondom bruin.

4 Verkruimel de ontbijtkoek boven het vlees en voeg de champignons toe. Doe de deksel op de pan en laat nog ½ uur garen. Breng op smaak met zout.



Tip: Klassiek lekker met rode kool en aardappels of – zoals ze het bij Graaf Floris in Utrecht serveren – met salade en friet.