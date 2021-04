De Groente & Fruitbrigade groeit als kool: 800 miljoen mensen hebben honger, 30 procent van het eten wordt weggegooid

Een partij rode paprika’s met een groen vlekje erop. Voor een teler onverkoopbaar, want de supermarkt moet het niet. Wanneer Elianne Leeffers van de Groente & Fruitbrigade erover vertelt, praat ze in een hogere versnelling. ,,Ik kan me er echt over opwinden, zo erg vind ik het. De smaak is niet anders dan de perfect uitziende paprika. Ook deze zijn hartstikke lekker.”