De Franse ‘baguette’ is vanaf vandaag cultureel werelderfgoed

Ze zijn gemiddeld 60 centimeter lang, er mogen maar vier ingrediënten in, en ze kosten – met een beetje geluk - nog geen euro. En er worden er zes miljard per jaar gebakken. President Macron noemde het ooit ‘250 gram van magie en perfectie’. Het Franse stokbrood is wereldwijd een begrip. Maar voor het eerst in de geschiedenis is er nu ook mondiale erkenning. VN-organisatie Unesco heeft de baguette op de lijst gezet van beschermd cultureel werelderfgoed.

,,Het bakken van een baguette vereist specifieke kennis en technieken’’, schrijft de Unesco. ,,En het resultaat is altijd anders, afhankelijk van temperaturen en vochtigheid. De knisperige korst en de zachte textuur van binnen, zorgen voor een heel specifieke smaakbeleving.’’

Cultuur

De baguette komt niet alleen op de lijst vanwege de ambachtelijke productie. ,,De baguette is anders dan ander brood, omdat de consumptie en het consumentengedrag anders zijn. Fransen gaan dagelijks naar de bakker voor hun verse stokbrood. Ze eten het in allerlei verschillende omstandigheden. En stokbroden staan uitgestald in specifieke bakken vanwege hun lange vorm.’’

Die typisch Franse culturele aspecten moeten óók beschermd worden, vindt Unesco. Bij de bakker maak je een praatje en de baguette kan je 24 uur per dag eten, zonder dat iemand daarvan opkijkt.

Reacties

In Frankrijk is uitgelaten gereageerd op de internationale erkenning van ’s lands populairste hapje. Het was breaking news op tv en radio en nieuwssites. ,,De baguette hoort bij ons dagelijks leven: ’s morgens, ’s middags en ’s avonds’’, twitterde minister voor Cultuur Rima Abdul Malak. ,,De Franse levensstijl krijgt hiermee een pluim’’, schreef MKB-minister Olivia Grégoire.

Bij de beroepsgroep zelf was er ook blijdschap. ,,Het is een vorm van erkenning voor ons vakmanschap’’, zei de voorzitter van de Franse bakkersfederatie. De organisatie maakt zich namelijk zorgen: er zijn steeds minder Franse bakkers. In 1970 was er voor elke 790 Fransen één bakker, nu is er voor 2.000 Fransen één bakker.

Dat betekent overigens niet dat de Fransen hun baguette in de steek hebben gelaten. Elke dag brengen nog steeds zo’n 12 miljoen Fransen een bezoek aan de bakker.

Geschiedenis

De baguette kreeg zijn naam officieel in 1920. Toen werd een wet van kracht die bepaalt dat een baguette minstens 80 gram moet wegen en maximaal 40 centimeter lang mag zijn.

De geschiedenis van het langwerpige, knapperige brood gaat terug tot de 17e eeuw. In de 18e eeuw werd het op steeds meer plaatsen gebakken, volgens sommigen vanwege de introductie van stoomovens in de jaren dertig van die eeuw. Een populaire anekdote is dat keizer Napoleon beval dat brood in stokvorm moest worden gemaakt zodat soldaten het makkelijk konden meenemen.