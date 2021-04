Darter Aubergenius luidt Nederlands aubergineseizoen in: ‘Als ik blij ben, denk ik aan aubergines’

De paarse groente is het gehele jaar verkrijgbaar in de supermarkt, toch weten maar weinig Nederlanders dat de Nederlandse aubergine van begin april tot eind oktober in de schappen ligt. De allereerste Nederlandse aubergines worden eind februari geoogst, waarna ze begin april volop in de winkels liggen. Buiten het seizoen om wordt de vrucht uit Spanje gehaald.

Hoewel er in 2020 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 65 miljoen kilo aan Nederlandse aubergines werden geteeld, vindt aubergineteler Dennis van Luijk dat de aubergine in Nederland nog geen echte doorbraak heeft gehad. Van Luijk bedient met zijn telersbedrijf twee grote Nederlandse supermarkten. ,,De aubergine is bijvoorbeeld in Duitsland veel hipper dan in Nederland, zo’n 70 procent van onze oogst gaat naar het buitenland. Ik weet niet precies waarom het in het buitenland populairder is. Ik geloof in ieder geval niet dat Nederlanders bang zijn om aubergines te eten.”

Aubergine populairder

Quote De graffiti en witte aubergine nemen minder vocht op en zijn daardoor perfect om te bakken, de witte vind ik daarnaast ook zoeter smaken Dennis van Luyk, aubergineteler Toch ziet Van Luijk dat de aubergine ook hier steeds meer gegeten wordt, het tij lijkt dus langzaam te keren. ,,Mijn grootste klant heeft het afgelopen jaar bijvoorbeeld 315.000 aubergines meer gekocht dan het jaar ervoor, de aubergine wint aan populariteit. Ik durf wel te stellen dat er meer aubergines worden geconsumeerd”, vertelt hij in een telefonisch interview.

Volledig scherm Graffiti-aubergine. © Shutterstock / Ewa Studio Met de groeiende populariteit, durfde Van Luijk het dit jaar aan om twee nieuwe auberginesoorten te introduceren aan zijn klanten: de graffiti en de witte aubergine. Met succes, beide soorten zijn sinds dit jaar voor het eerst verkrijgbaar in de Nederlandse supermarkt. ,,De graffiti en witte aubergine nemen minder vocht op en zijn daardoor perfect om te bakken, de witte vind ik daarnaast ook zoeter smaken. Wij telen deze soorten al 25 jaar, maar de supermarkten wilden ze voorheen niet vanwege gebrek aan schapruimte.”



Professioneel darter Dirk van Duijvenbode is in ieder geval groot fan van de aubergine. Het leverde hem een jaar geleden zelfs de bijnaam Aubergenius op. ,,De Engelse sportcommentator Dan Dawson begon mij zo ineens te noemen, omdat ik weleens praatte over aubergines. Toen ik als darter steeds beter ging presteren, namen anderen die naam ook over. Het is echt mijn bijnaam geworden”, zegt Van Duijvenbode erover.

Quote Ik kan me voorstel­len dat de smaak en structuur in het begin even wennen zijn. Als je het dan lekker vindt, kun je het langzaam opbouwen en vaker eten Dirk van Duijvenbode alias Aubergenius De darter werkt al veertien jaar bij een auberginekwekerij en denkt dat zijn liefde voor de paarse groente daar ooit is begonnen. ,,Als ik blij ben, denk ik automatisch aan aubergines. Ik weet niet waarom, ik word er gewoon vrolijk van. Ik zou mezelf geen aubergineambassadeur noemen, maar omdat ik er zo mee geassocieerd word is het wel een beetje zo.”



Van Duijvenbode hoopt dat meer Nederlanders de groente zullen verwerken in hun maaltijd en zich er bewust van worden dat deze paarse vrucht ook geteeld wordt op eigen bodem. ,,Het is toch prachtig dat zo’n product uit de regio komt en dat er een Nederlands aubergineseizoen bestaat. Ik vind het een geweldig lekker product en als het dan ook nog eens uit de regio komt, kan ik het nog meer waarderen.”



Voor de auberginetwijfelaar heeft de darter nog wel een tip: ,,Begin simpel door bijvoorbeeld stukjes aubergine door je pasta te verwerken. Ik kan me voorstellen dat de smaak en structuur in het begin even wennen zijn. Als je het dan lekker vindt, kun je het langzaam opbouwen en vaker eten. Moussaka vind ik een echte aanrader, het was het eerste auberginegerecht dat ik ooit at, echt heerlijk!”

Zin in aubergine gekregen? Probeer deze pasta:

