Daphne Deckers kwam vijf kilo aan in coronatijd: ‘Ik houd iets te veel van suiker’

Hoe ga je met je lichaam om?

,,Op zich leef ik heel gezond: ik rook niet en ik drink niet, en ik doe geen drugs. I’m high on life, zeg ik altijd. Maar ik houd iets teveel van suiker: ik snoep graag en veel. In 2020 heb ik dat een béétje uit de hand laten lopen, want bij het kijken naar al die treurnis programma’s zoals Op1 waarbij het iedere dag over doden, besmettingen en ic-bedden ging, was voor mij de verleiding groot om hele zakken drop, suikerhartjes, Maltesers en andere troep naar binnen te duwen. Maar inmiddels heb ik een suikervrije week gedaan (zo, wat krijg je dáár een detox-hoofdpijn van) en nu ga ik beginnen aan een tiendaagse Vegan Switch. Oud-schaatser Marianne Timmer heeft me daartoe overgehaald - zij kan heel overtuigend zijn, haha! Onze dochter Emma is vegetariër, en doordat zij al een jaar thuis woont (normaliter woont ze in LA; ze gaat binnenkort weer die kant op) heb ik meer vega vlees en -recepten dan ooit tevoren. Erg lekker allemaal.”