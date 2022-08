Danny Jansen is fan van de airfryer: ‘Binnen paar minuten heb je een schaaltje kroepoek’

Koken & EtenVanaf vandaag is chef-kok Danny Jansen met een nieuw programma te zien op 24Kitchen: Every Day Fry-Day . Het is een ode aan de airfryer, waarin hij dagelijks gerechten klaarmaakt in de heteluchtfriteuse. Niet zo gek dat hij dit programma presenteert, want zelf maakt hij er maar al te graag zijn eten in klaar.

Wat kunnen we van dit programma verwachten?

,, Als je ziet hoe makkelijk het is en wat voor leuke dingen je erin kan maken, triggert het om nog meer met die airfryer te doen. Mensen gooien er nu vaak alleen maar friet en bitterballen in. Het kan veel creatiever met producten die je niet verwacht. Er zijn ook heel veel kookboeken over, maar er was nog geen leuk tv-programma.’’

Zijn de gerechten die je maakt geschikt voor iedereen, bijvoorbeeld vegetariërs of veganisten?

,,Elke week maken we minstens één vegetarisch gerecht. Een beetje vegan kan de niet-veganistische producten wel vervangen.



We willen met het programma niet zeggen dat je je pannen moet inruilen voor een airfryer. Het is juist om te laten zien wat je ermee kan. Er komen dus allemaal gerechten terug waar je niet zo snel aan denkt. Het is ook voor alleenstaanden of bijvoorbeeld studenten, die hebben allemaal zo’n ding waar ze van alles in doen.”

Je gaat in het programma ook tips en hacks geven over de airfryer, kun je er eentje noemen?

,,Kroepoek bakken. Je doet ongebakken kroepoek in het mandje en binnen 3 minuten heb je dan krokante kroepoek. Het is een stuk minder vet en je proeft nog meer de garnalensmaak. Ideaal voor als je visite hebt: binnen een paar minuten heb je een schaaltje vol.”



Een andere hack is kip, patat en appelmoes, 100 procent uit de airfryer. Appelmoes maken doe je gewoon door een appel te halveren, het klokhuis eruit te halen en het in aluminiumfolie te doen. Je laat hem dan het hele bakproces in de airfryer. Daarna schraap je het vruchtvlees van de schil, even prakken en klaar. Je proeft dan puur die appel en het kan dus helemaal suikervrij.”

Zitten er eigenlijk ook nadelen aan een airfryer?

,,Ja, het is een heel lelijk ding. Dat kan ik niet ontkennen. Maar tegenwoordig kun je ook alles wrappen, dus je kan hem ook een kinky kleur geven. Een ander nadeel is ook dat het per merk verschilt hoe snel het gaat. Verder moet je hem gewoon zien als keukenmaatje. Als je hem meeneemt op vakantie, dan heb je gewoon een oventje waar je van alles mee kan.”

Hoe vaak slinger je zelf de airfryer aan? En wat maak je dan graag?

,,Ik gebruik hem niet dagelijks, maar hij heeft inmiddels wel een plaatsje in onze keuken verworven. Het is gewoon een fijn hulpmiddel in de keuken. Mijn ouders maken al sinds jaar en dag hun babi pangang in de airfryer, dan wordt hij extra krokant. Daar ben ik zelf ook wel echt fan van. Verder vind ik kip met vel superlekker. Snel klaar en de kwaliteit is gewoon goed. Dat is uiteindelijk wat je wil als kok.”

Kip, patat en appelmoes uit de airfryer Ingrediënten voor 4 personen: Patat

1 kilo grote kruimige aardappels

1 el zonnebloemolie



Kip

8 kippenbouten

flinke scheut appelazijn

1 el gedroogde dragon

2 teentjes knoflook

peper, zout



Appelmoes

3 jonagold appels



Mayonaise

1 el mosterd

scheutje appelazijn

1 eidooier

peper, zout

zonnebloemolie extra nodig: aluminiumfolie Bereiden Patat:

Snijd de aardappels in frietvorm. Breng een pan met water aan de kook en kook de frietjes circa 5 minuten. Laat de frietjes na het koken uitlekken, dep goed droog en laat uitwasemen. Zet de airfryer op 120ºC. Hou er rekening mee dat de genoemde bereidingstijden per airfryer kunnen verschillen. Bak de frietjes in circa 15 minuten voor. Haal ze vervolgens uit de airfryer en laat weer uitwasemen. Verhoog daarna de temperatuur van de airfryer tot 180ºC. Kip:

Meng de appelazijn met de dragon. Pel en hak de knoflook fijn en voeg toe. Breng op smaak met peper en zout. Meng goed door en marineer de kippenbouten hierin. Appelmoes:

Halveer de appels, verwijder de klokhuizen en pak de appels in in aluminiumfolie.



Leg de appels en de kippenbouten in de airfryer. Bak circa 5 minuten. Meng de voorgebakken friet met de olie en roer goed door. Leg de voorgebakken frietjes in de bak op de bodem van de airfryer. Leg daarop op het rooster de kippenbouten en de appel en bak nog circa 15 minuten. Meng van tijd tot tijd goed door en draai de kippenbouten om. Lepel het vruchtvlees uit de appel en prak met een vork tot moes. Mayonaise:

Meng voor de mayonaise de azijn, mosterd en de dooier. Breng op smaak met peper en zout. Voeg druppelsgewijs al roerend met een garde de olie toe tot de mayonaise de gewenste dikte krijgt. Serveer de friet en kip met de appelmoes en mayonaise.

Every Day Fry-Day is vanaf vandaag elke werkdag te zien om 18.00 uur op 24Kitchen.

