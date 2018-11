Coca-Cola laat suiker steeds meer los

,,Mijn vrouw drinkt geen suikerhoudende dranken. Al een jaar of vijftien niet.’’ Javier Meza kan er wel om lachen. Geen Coke voor de echtgenote van de marketingdirecteur frisdranken van Coca-Cola dus. Maakt niet uit, zij drinkt bij haar lunch wel zero-sugar. Alleen dan; op andere momenten verkiest ze thee of koffie. Of water. En dat heeft The Company ook.



In het Woodruff Arts Center in Atlanta vertelt de zojuist benoemde marketingbaas van Coca-Cola Meza dat de markt 20 jaar geleden (toen hij bij Coca-Cola kwam werken) er heel anders uitzag dan. ,,De wereld is complexer geworden. Mijn leven was destijds gemakkelijker.’’