Chocoladewinkels trachten paasverkoop te redden met online verkoop

Normaal gesproken is dit de periode waarin chocolademakers hun geld moeten verdienen. Misschien wel 20 tot 30 procent van hun jaaromzet zit in paaseitjes en aanverwante lekkernijen, schat Kristof Bastiaens, verkoopdirecteur van Barry Callebaut Gourmet Benelux. ,,Wij merkten al meteen toen mensen moesten thuisblijven dat de verkoop terugliep.”

Dat geldt voor België, maar ook voor Nederland, waar chocolatiers vaak meer bezig zijn met hun ambacht dan met marketing. ,,De ambachtsman staat met zijn handen in de chocolade, zeggen wij. Ze communiceren wat lokaal en soms ook via social media. Wij vonden dat wij iets voor hen moesten doen.”

Het grootste chocoladebedrijf ter wereld (jaaromzet 6,5 miljard euro) wilde iets doen voor al die ondernemers met lege winkels en begon daarom een wereldwijd platform waarop chocofans een winkel in de buurt kunnen vinden: Not Without My Chocolate. ,,We willen de hele sector steunen", aldus Bastiaens. ,,Het is niet alleen voor klanten van ons, maar voor iedereen Je moet als klant een reëel beeld krijgen van de markt. En heel eerlijk gezegd: door anderen te helpen help je ook jezelf.” Er zijn inmiddels duizenden winkels in de hele wereld aangesloten. ,,We zien nu dat Frankrijk en Canada sterk groeien.”

Quote Normaal gesproken hebben we maar een deel van het assorti­ment op onze webshop, maar nu hebben we ons hele assorti­ment erop gezet Ingrid den Bleker Zeeman, chocolaterie De Lelie Het is geen luxe, dit platform, benadrukt de verkoopdirecteur. Net zoals veel andere steunacties om lokale winkeliers te helpen dat niet zijn. Tv-kok Miljuschka Witzenhausen maakte gisteren bekend Support Your Locals te steunen. Daarbij gaat het om voedselproducenten uit het hele land die pakketten aanbieden. ,,Chocolatiers hebben de paasverkoop echt nodig om de zomer door te komen", weet Bastiaens. ,,Sommige ondernemers hebben ook ijsjes waarmee ze het tot de herfst redden maar die verkoop is meestal niet te vergelijken met de omzet met Pasen.”

Een van de winkels die zich rap aansloot bij het chocoplatform is Chocolaterie De Lelie in Delft. ,,Klanten kwamen nog maar mondjesmaat. Zeker oudere mensen bleven thuis. Mensen gaan nu online bestellen", ziet ondernemer Ingrid den Bleker Zeeman. ,,Normaal gesproken hebben we maar een deel van ons assortiment op de webshop, maar nu hebben we ons hele assortiment erop gezet. Ik was heel blij met mijn team: de een bleek goed te kunnen fotograferen, anderen konden weer goed teksten maken. Je kunt nu bij ons bestellen tot begin van de middag, dan gaan we alles inpakken en bezorgen. Soms lukt het om voor 18.00 uur klaar te zijn, maar soms gaan we 's avonds ook nog langs.”

Blij

Het platform noemt ze 'een mooi initiatief’. Zij en haar collega's bezorgen nu veel gevulde eieren en paashazen en enorme eieren met bonbonnetjes erin. Het bezorgen - gratis vanaf 15 euro in de buurt - is ook dankbaar werk, ziet ze. ,,Mensen waarderen dat ook. Het leukste is als mensen niet weten dat ze een presentje krijgen. Opa’s en oma’s die dan de deur opendoen - we houden natuurlijk een paar meter afstand - en dat we dan zeggen: we hebben een cadeautje voor u van uw kleinzoon. Dan zie je ze helemaal blij worden. En als we met ijs komen - in koelpatronen - gaat er gejuich op.”