Chocolademerk wijst op ‘gevaar’ voor gezondheid bij eigen product

Het bedrijf achter de populaire repen van Tony’s Chocolonely is een voorstander van een suikertaks. Gezondheid is belangrijker dan ooit, zo is de redenering, en zoals de makers schrijven: ‘Laten we eerlijk zijn, onze chocolade dankt een groot deel van zijn kraak en smaak aan suiker. Tussen de 27 en 54,5 procent, afhankelijk van de reep.’

Het is verplicht voor tabaksfabrikanten om een waarschuwing op de verpakking te zetten, maar in kringen van snoepproducenten is het niet gebruikelijk om op de gevaren van suiker te wijzen. En zeker niet om eerlijk toe te geven dat het eten van je product schadelijk is voor je gezondheid. ,,Vooral een marketingtruc lijkt me?” is de eerste reactie van Elif Stepman, campaigner bij Foodwatch. ,,Ook wel gemakkelijk om te lobbyen voor een suikertaks nádat de overheid in het regeerakkoord heeft aangekondigd dat er een taks komt.” Stepman heeft dubbele gevoelens over de openheid. ,,,Aan de ene kant doen niet veel bedrijven dit. Aan de andere kant zien we dat steeds meer bedrijven meeliften op duurzame en gezondheidstrends.”

‘Meelopen’

Retailexpert Paul Moers spreekt van een ‘krankzinnige en volledig mislukte actie’. ,,Dit is iets heel anders dan sigaretten. Elke sigaret die je rookt is schadelijk, terwijl dat bij suiker alleen zo is als je er te veel van eet.” De timing om juist nu met zo’n statement te komen, vindt Mors ‘meelopen’. ,,Waarom niet twee jaar geleden? Dat zou sterker zijn geweest. Ik durf wel te wedden dat een bedrijf als Mars er alles aan doet om dit tegen te houden.” Op de repen heeft Moers verder niets aan te merken. ,,Het is uitstekende chocolade.”

‘Wij zijn onderdeel van het suikerprobleem’, schrijft chief chocolate officer Henk Jan Beltman van Tony’s Chocolonely onomwonden op zijn LinkedIn. In een telefonische toelichting legt hij uit dat de beslissing om dit pleidooi te houden niet zonder voorgeschiedenis is. ,,Wij willen illegale arbeid uit de cacaowereld halen. Daarbij kunnen we niet ontkennen dat er in de chocolade suiker calorieën leveren aan veel consumenten die die calorieën niet nodig hebben. We hebben er intern veel discussie over gehad.”

Volledig scherm Henk Jan Beltman: 'We zijn een beetje een vreemde eend in de bijt in onze branche.' © Hennie Keeris

Vrachtwagens vloeibare suiker

Beltman maakt de vergelijking met champagne. ,,Is die minder feestelijk als er accijnzen op worden geheven?” De timing - waarom nu en niet eerder - hangt samen met de extra belasting die het nieuwe kabinet wil gaan heffen op suikerhoudende dranken. Nu is het moment juist voor een pleidooi voor een suikertaks, aldus Beltman.. ,,We hebben misschien niet de meest vooruitziende blik, maar als je wordt wakker geschud moet je gaan nadenken.” Hij wijst er verder op dat juist de afgelopen tijd in de covid-pandemie duidelijk is geworden dat overgewicht voor extra druk op de gezondheidszorg zorgt. In het coalitieakkoord staat dat op termijn wordt gekeken of de taks breder wordt getrokken, maar het mag best wat sneller van Tony's.

,,We zijn een rare organisatie”, zegt Beltman. ,,Een beetje een vreemde eend in de bijt in onze branche. Het gaat ons niet om omzet maar om impact.” Dat het bedrijf qua omzet moet groeien om die impact te maken, wringt soms, erkent hij. Hij vindt dat ‘je wroeging mag voelen als je zoveel suiker de samenleving instuurt’. ,,Als je ziet hoeveel vrachtwagens vloeibare suiker wij gebruiken… Het is helaas een illusie om te denken dat je dezelfde smaak met suikervervangers kunt maken.”

In kleinere verpakkingen gelooft Beltman niet zo. ,,Dan mag je ze wel verkopen op middelbare scholen”, zegt hij, wetende wat er dan gebeurt: dan kopen leerlingen er gewoon twee. ,,Dat zie ik ook bij mijn eigen kinderen.”

Tips en trucs voor in de keuken vind je in de video's hieronder:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.