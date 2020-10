Chickslovefood geven hun beste ovenrecepten (en laten zien hoe je je vieze oven schoonmaakt)

Koken & eten Diëten is uit, gezond eten is in: zes pleidooien voor vers eten (dat niet uit de fabriek komt)





30 september ‘Gezond is het nieuwe slank’ en ‘fit is het nieuwe dun’: die slogans zie je steeds vaker opduiken. Ze luiden een hele nieuwe dieetcultuur in, of eerder een anti-dieetcultuur. Nadat jarenlang de focus lag op kilo’s verliezen, wordt nu de omslag gemaakt naar je gezondheid optimaliseren, ongeacht je maat.