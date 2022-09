Campagne Boeren houden van koeien meest misleidend: ‘Sector moet eerlijke verhaal vertellen’

wakker dierBoeren houden van koeien is verkozen tot de de meest misleidende campagne, en is door Wakker Dier uitgeroepen tot Liegebeest 2022. De campagne van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt kreeg 63 procent van de stemmen.

Het is goed om te zien dat de consument de mooie praatjes van de zuivelsector niet langer pikt, zegt directeur Anne Hilhorst van Wakker Dier. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie geeft de commercial een veel te rooskleurig beeld. Er lijkt weinig mis met het leven van koeien. Ze kunnen ‘lekker chillen als ze dat willen’ en worden ‘met zorg gemolken’. Hilhorst: ,,Klinkt prachtig natuurlijk. Maar helaas zorgen veel boeren vooral goed voor hun eigen hachje. Het is goed om te zien dat de consument de mooie praatjes van de zuivelsector niet langer pikt.”

Luister ook onze podcast Politiek Dichtbij:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de praktijk staan koeien vaak op harde vloeren in vieze stallen, meent Wakker Dier. Met ontstoken wonden als gevolg, ziet Hilhorst. ,,En nooit eerder gaven koeien zo veel melk: gemiddeld 9200 liter per jaar. Dat is zo hard werken, dat ze na gemiddeld zes jaar uitgeput worden afgevoerd. Het wordt tijd dat de zuivelsector het eerlijke verhaal vertelt.”

‘Melkveehouders houden van hun koeien’

De campagne is een initiatief van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJT), een belangenorganisatie voor jonge boeren, met steun van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Het NAJT wilde vooralsnog niet inhoudelijk reageren op de bekendmaking, maar in een reactie op de nominatie liet de organisatie aan voedingsmiddelenindustrie-vakblad VMT weten dat ze als jonge boeren merken dat ze soms in de media negatief worden neergezet. ,,Met onze campagne hebben we willen laten zien dat melkveehouders van hun koeien houden en dat dat ook niet anders kan; als wij goed voor de koeien zorgen, zorgen de koeien goed voor ons. Het zorgen en houden van de koeien zit daarmee in het dna van de melkveehouders.”

Quote Dit Liegebeest had sowieso gewonnen Wakker Dier-directeur Anne Hilhorst

Drie genomineerden hebben leven gebeterd

De Liegebeest-verkiezing van Wakker Dier, die al veertien jaar wordt gehouden, is bedoeld om bedrijven te ontmaskeren die klanten met hun slogans of verpakkingen om de tuin leiden. Het blijkt effectief, want er zijn ieder jaar bedrijven die stoppen met de misleidende claims nadat ze zijn genomineerd voor deze ‘prijs’.

Dit jaar zijn maar liefst drie van de vijf genomineerden uit de verkiezing gehaald, omdat ze hebben beloofd hun campagne aan te passen. Snackproducent Van Dobben stopt met het gebruik van plofkip in hun kroketten, nadat ze eerder hadden beweerd alleen maar ‘eerlijke ingrediënten’ te gebruiken. Supermarkt Plus past de reclame aan voor ‘vrij rondlopende’ kalfjes en Jumbo verwijdert een claim van zijn website over ‘natuurlijk gedrag’ van tilapia.

,,We hebben dit jaar opvallend veel kandidaten mogen terugtrekken”, zegt Hilhorst. Het percentage dat gestemd heeft op Boeren houden van koeien is echter gebaseerd op alle uitgebrachte stemmen, inclusief de stemmen die zijn uitgebracht voordat die drie kandidaten werden getrokken. ,,Dit Liegebeest had sowieso gewonnen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lichtpuntjes in de veehouderijsector

De enige overgebleven andere kandidaat in de verkiezing voor het Liegebeest is dus op de tweede en laatste plaats beland. De campagne Ontdek de geit, die 20 procent van de totale hoeveelheid stemmen kreeg, beweert dat geiten in Nederland ‘optimaal welzijn’ genieten. Ten onrechte, meent Wakker Dier. ,,In de praktijk overlijden veel babygeitjes binnen twee weken, onder meer door slechte zorg. Hun moeders komen nooit buiten en hebben geen plek om te klimmen; een basisbehoefte voor geiten.”

De twee overgebleven campagnes zijn allebei gestart door de veehouderijsector, en daarin is veel mis, zoals Wakker Dier regelmatig laat zien. Ziet Hilhorst ook lichtpuntjes? ,,De lichtpuntjes zijn boeren die bewust kiezen voor een radicaal andere aanpak en zich hier ook over uitspreken. Zoals de vele leden van Caring Farmers die de laatste maanden hun verhaal doen. Zij laten zien dat het anders kan én dat je op hun manier iedereen erop vooruitgaat. De dieren, de natuur en ook de boer.”

Bekijk hier onze video’s over Koken & Eten:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.