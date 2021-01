Bye bye Trump, hello Coca-Cola: Antwerps café heft na 4 jaar boycot Amerikaanse producten op

Koken & etenThe Washington Post, Newsweek, Daily Pakistan, CNN Indonesia en Het Laatste Nieuws. Het was wereldnieuws vier jaar geleden toen het Antwerpse café ’t Zeezicht alle Amerikaanse producten in de ban deed bij de aanstelling van president Trump. Nu Biden de eed heeft afgelegd zijn Coca-Cola, Lays en Tabasco weer welkom in de kroeg.

,,Zolang het beleid van Donald Trump niet wijzigt, gaan alle Amerikaanse producten eruit”, klonk het exact vier jaar geleden bij café ’t Zeezicht toen Trump als president werd ingezworen. Het Antwerpse café werd wereldwijd gezien als de eerste economische boycot tegen Amerika en haalde daarmee de wereldpers. Nu Trump heeft plaatsgemaakt voor democraat Biden, worden producten van Coca-Cola, Lays en Amerikaanse tabaksmerken weer verkocht in het café. Voorlopig alleen via take away, dat wel.

Tussen de oren

Quote Wij blijven voor alle duidelijk­heid lokale producten steunen David Joris ,,Ik denk niet dat we deze keer de wereldpers gaan halen”, lachen uitbaters David Joris (46) en Babs Cossaer (44). ,,We hadden toen verwacht dat meer cafés ons voorbeeld gingen volgen, maar dat is uiteindelijk toch niet zo gebleken. We zijn wel trots dat we vier jaar lang koppig zijn gebleven, ondanks de klachten dat échte Coca-Cola onvervangbaar is. Dat zit natuurlijk ook tussen de oren bij veel mensen, een resultaat van slimme marketing. Veel klanten zijn we daardoor uiteraard - als rasecht biercafé - niet verloren.”

Ritchie-limonade

,,Maar geen paniek, met het afscheid van Trump verwelkomen we Coca-Cola en zijn producten weer”, gaat Joris verder. ,,Niet dat we daardoor ons lokale aanbod meteen laten schieten. De Belgische Ritchie-limonade bijvoorbeeld is erg lekker. Een oud recept van een bedrijfje dat kort na de Tweede Wereldoorlog over de kop ging en enkele jaren geleden terug is opgepikt door de kleinzoon van de stichter.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De uitbaters van Café Zeezicht deden onder meer Coca-Cola en chips van Lays in de ban. © Foto Klaas De Scheirder

Cristal

De boycot op Amerikaanse producten staat niet op zichzelf. Toen Frankrijk zich opnieuw inliet met kernproeven verkocht het café geen Franse wijnen, likeuren en sigaretten meer. Nadat AB InBev Hoegaarden overnam en de lokale traditie en brouwerij sloot, met vele ontslagen tot gevolg, waren ook producten als Jupiler en Stella Artois niet meer welkom. ,,Wij serveren hier al dertig jaar Cristal, wij moeten de eerste Antwerpse kroeg zijn ooit met die pils van het vat”, zegt Joris, die negen jaar geleden de zaak overnam en er inmiddels 24 jaar werkt.

Mexicaans

Met het einde van de Amerikaanse boycot doet ook de zure pepersaus Tabasco - die níet uit Mexico komt - opnieuw zijn intrede, voor de talrijke spaghetti ’s en lasagnes die in het café over de toog gaan. ,,Nog zo’n uniek product dat moeilijk te vervangen was, maar we hebben het wel gevonden. In Mexico. We vonden het best geestig om een Mexicaans product te introduceren na een Trump-boycot”, grapt Joris.

David en Babs hopen rond de paasvakantie fysiek weer open te gaan. Ondertussen behelpen ze zich via take away met maaltijden en bierpakketten. Eind vorig jaar verkochten ze kersttruien met de optimistische boodschap ‘alle dagen ho.. ho.. hopen’.

Bekijk hier de video's over Koken&Eten:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.