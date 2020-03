Buurtkok Anita blijft bami maken, coronavirus of niet: ‘In de keuken staan is mijn passie’

Koken & eten Defensie geeft levensmid­de­len aan voedselban­ken na afgelaste oefening

14:00 Defensie schenkt 35 pallets met voedingsmiddelen aan de voedselbanken. De levensmiddelen waren bedoeld voor een schietoefening in het Duitse Bergen Hohne, maar die werd afgelast om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De voorraad levensmiddelen is daarom over.