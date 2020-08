Broers Frank en Thom hebben succes met eigen limoncello

Het is zo’n even heerlijk als gevaarlijk zomerdrankje dat altijd naar meer smaakt: ijskoude limoncello. De broers Frank en Thom Koreman maken de Italiaanse delicatesse in Breda. Met succes.

De vlag ging vorige week uit bij de jonge ondernemers. ,,We dronken drie keer op één dag champagne. We kregen de sleutel van ons bedrijfspand, de crowdfunding ging van start én we ontvingen een zilveren medaille van de International Wine & Spirit Competition voor onze Koreman’s limoncello”, vertelt Frank (32), de oudste van de twee. Hij runt tevens Koreman’s consultancy en Thom (29) Koreman’s advies.

Garage van ouders

De drie bedrijven zijn in hetzelfde pand gevestigd, beneden is plaats voor de limoncello-productie. ,,We zijn begonnen in de garage van onze ouders in Zevenbergen, maar inmiddels zo gegroeid dat we moesten verhuizen”, zegt Thom, terwijl Frank een proefglaasje inschenkt. Ondanks het vroege uur (8.30 uur!) is het alsof een engeltje…

Ze komen uit een even ondernemend als bourgondisch nest. Moeder had een delicatessenwinkel, vader een zaak in kantoorautomatisering. ,,Thuis was het altijd feest. Mensen over de vloer, goede wijn, lekkere kazen. Zo groeide ook bij ons de passie voor eerlijke kwaliteitsproducten”, zegt Frank.

Fabriekslimoncello

Het plan om zelf limoncello te gaan maken, ontstond op een terras. Thom: ,,We kregen een glaasje fabriekslimoncello, die je in meer horecazaken aantreft. Zó smerig! We hadden eerder in Italië een recept gekregen en besloten het zelf te gaan doen.”

Volledig scherm Koreman's limoncello en bonbons © Koreman's limoncello

Familie en vrienden mochten hun product proeven en reageerden laaiend enthousiast: ‘Doe mij ook maar een flesje.’ De kring werd steeds groter en toen een eerste slijter interesse toonde, was de stap naar een eigen bedrijf gezet. Professioneel, maar ambachtelijk. ,,Met hulp van vrienden en familie schillen we zelf biologische citroenen. Daar hebben we verschillende schillers voor, want iedere citroen is anders”, legt Thom uit.

Choco Atelier

De kunst is om alleen het geel te schillen, het wit van de schil is te bitter. Ze zijn in gesprek om dat ‘afval’ te verkopen aan fabrikanten van zeep of veevoeder. Het sap gaat naar Choco Atelier Nagelkerke in Oudenbosch, waar het verwerkt wordt in citroenijs en limoncello-bonbons in de vorm van de befaamde basiliek van Oudenbosch. Zijn Italianen vast gek op.

Quote Er zijn wel honderd varianten op de bereiding te bedenken, we gaan als laboranten te werk om het optimale resultaat te bereiken Frank Koreman

Hun exacte recept verklappen ze natuurlijk niet. Frank: ,,Onze limoncello bestaat uit vier ingrediënten. Citroenschil, pure alcohol (96%), water en suiker. Geen synthetische toevoegingen. Er zijn wel honderd varianten op de bereiding te bedenken, we gaan als laboranten te werk om het optimale resultaat te bereiken.”

China

De productie ligt nu op zo’n 600 flessen per maand. In een jaar tijd is die al drie keer verdubbeld. Ze willen graag doorgroeien. ,,Vlak voor corona kregen we een bestelling uit China. Dat is een interessante markt, daar willen we ons meer in verdiepen”, aldus Thom.

Inmiddels hebben ze ook een koffielikeur ontwikkeld, er zitten nog meer smaken aan te komen. Thom: ,,En een eigen bubbel lijkt ons wel leuk.”

Drie dingen blijven hoog in het vaandel staan. Ambachtelijk, zo vers mogelijk en rechtstreeks leveren aan slijters, horeca of particulieren. Maar vooral: ze moeten er lol in blijven houden.

Ook lekker: Crêpes met limoncello, bruine suiker en boter