Broccoli en bloemkool duur: ‘Boven de drie euro laat ik 'm liggen’

Dekker spreekt van een recordjaar. En niet alleen vanwege de hoge broccoliprijzen. Ook in zijn boerderijwinkel net buiten Westkapelle is het drukker dan ooit tevoren. De vraag naar lokaal geproduceerd voedsel lijkt in deze coronatijd haast geëxplodeerd. Datzelfde beeld zie je donderdagmiddag in Middelburg op de weekmarkt, waar ze in de rij staan voor verse groenten en fruit.

Wat de prijs ook is. De broccoli en bloemkool gaan hard bij groente- en fruithandel Dekker op de markt. Ook de Middelburgse Cynthia de Leeuw kiest donderdagmiddag niet alsnog voor de veel goedkopere sperziebonen. ,,Ik heb een recept in mijn hoofd en daar heb ik een broccoli voor nodig”, zegt ze. Naar de prijs kijkt ze niet of nauwelijks.

Volledig scherm Bloemkool op de markt. © Lex De Meester

Dat een stronk broccoli nu twee euro kost, daar lijkt Middelburg niet koud of warm van te worden. Ook drie euro is geen probleem, blijkt uit een snelle rondgang onder het winkelend publiek op de markt. ,,Naar de prijs heb ik niet eens gekeken”, zegt Corry Meertse. ,,Op de markt ga ik ervan uit dat een stronk broccoli geen drie euro kost. Maar boven de drie euro laat ik ‘m alsnog liggen.”

Volgens marktkoopman Lou Dekker zijn de prijzen van bloemkool en broccoli langzaamaan weer aan het zakken naar normale waarden. ,,Vorige week betaalde je nog iets van drie euro voor een stronk. Dat is fors.” Inmiddels is de veilingprijs weer gezakt en dat merk je op de weekmarkt als eerste. ,,Wij kopen direct van de teler, een supermarkt heeft vaak een langdurig contract waardoor de prijzen daar minder schommelen.”

Volledig scherm Lou Dekker. © Lex De Meester

Corona de schuld geven van die hoge prijzen is wat kort door de bocht. Volgens groenteteler Bart Dekker ligt het genuanceerder dan dat. En zijn er meerdere oorzaken. ,,Natuurlijk speelt corona een rol. We eten meer thuis en minder buiten de deur. Broccoli en bloemkool zijn typische groenten die we thuis eten. Maar dat is slechts een aspect. Gebrek aan buitenlandse aanvoer is een veel belangrijkere.”

Volledig scherm Cynthia de Leeuw. © Lex De Meester Waar het hier al maanden gortdroog is, beleefde Spanje een ongekend nat voorjaar. Met als gevolg dat er daar minder broccoli en bloemkool van het land kwam. De export kwam eerder dan normaal tot stilstand. Bovendien op een moment dat in Nederland door de droogte de opbrengst nog op een laag pitje stond. ,,Dan is het simpel; schaarste drijft de prijs op. Met als gevolg dat broccoli nu drie keer de normale prijs is.”



Nu levert Dekker een stronk broccoli voor 1,60 euro aan de handel. Terwijl 55 cent per stuk heel normaal is in deze tijd van het jaar. ,,Zelfs als ie zakt tot 30 à 40 cent per stuk zijn we nog uit de kostprijs”, illustreert hij. Met asperges is het niet anders, weet marktkoopman Michael de Visser van de Fruitshop. Hij haalt zijn smartphone uit zijn zak. ,,Moet je kijken, ruim 7 euro inkoop voor een kilo. Terwijl ik ze normaal voor 6 euro verkoop.”

Quote Er zijn jaren dat meer dan de helft van je bloemkolen bevriest. Dit is een fijne uitschie­ter in de positieve richting Werner Louwerse Ook de aardbeien zijn aan de prijs. Een bakje doet 3,95 euro op de markt. ,,Daar verdienen we bijna niks meer aan”, zegt De Visser. ,,Op de veiling kopen we het in voor 3,45 euro. Dan komt er nog 30 cent aan verpakkingskosten bij. Dus reken maar uit.” Toch verwacht De Visser niet dat de prijzen nog lang zo hoog blijven. ,,Volgende week stort het in. Door de regen komt de productie weer op gang.”

De tuinbouw is blij met de hoge prijzen. Maar om nu te zeggen dat ze binnenlopen gaat teler Werner Louwerse uit Serooskerke wel wat te ver. ,,Wij kijken altijd naar het vijfjarig gemiddelde. Er zijn jaren dat meer dan de helft van je bloemkolen bevriest. Dit is een fijne uitschieter in de positieve richting.”