Braadworst zonder vlees: superlekker of een flauwe staaf zonder pit?

En is het wat?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en wordt er antwoord gegeven op de vraag: Is het wat? Ditmaal test worstenmaker Samuel Levie de plantaardige braadworst van Vivera.

Het schap met vleesvervangers is de laatste tijd flink uitgebreid. Nederlanders kijken steeds vaker naar plantaardige varianten van worst, burgers en schnitzels. Uit een enquête van bureau Markteffect blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders gemiddeld 1 tot 3 keer per week kiest voor een vleesvervanger bij de avondmaaltijd, een stijging van 6 procent ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast geeft 1 op de 6 Nederlanders aan dat ze in het afgelopen jaar meer plantaardige alternatieven zijn gaan eten.

Ook de plantaardige vleesproducent Vivera is flink bezig zijn assortiment uit te breiden en lanceerde afgelopen maand de plantaardige braadworst. Deze vleesvervanger ligt bij Plus, SPAR, Deen, Dirk, Deka, Coop, Hoogvliet en Vomar in het schap voor 2,69 euro per twee stuks.

Volledig scherm De plantaardige braadworst van Vivera. © Vivera Fans Luka Janssens(22) en Jenny de Jong(22) zijn blij met het product. Ook op Instagram zijn mensen lovend: ‘Jaaaaa, die braadworst is erg goed!’, schrijft Marloes, die op Instagram ‘Maromagima’ heet. Iemand die als instagramnaam: Zonderzooi koos, is het hier mee eens: ‘Waauwww wat lekker zeg! Ik ga deze worstjes snel eens proberen.’En ‘Fenno Wildeman’ zegt: ‘Ziet er heerlijk uit’.

Liever minder vaak vlees

Als worstenmaker Samuel Levie van Brandt & Levie, de plantaardige worst in de supermarkt aantreft, loop hij er bij wijze van spreken met een grote boog omheen, zegt hij eerlijk. ,,Ik reken mijzelf niet tot de doelgroep van dit product en dat is niet omdat ik alleen maar vlees eet.” Liever geniet de Amsterdammer zo’n 1 à 2 keer per week van een stukje vlees, dan dat hij kiest voor een vleesvervanger. ,,Op de dagen dat ik geen vlees eet, eet ik veel peulvruchten, granen en groente.”

De worstenmaker zegt: ,,Ik word hier niet heel erg enthousiast van. Bij een normale braadworst kun je duidelijk zien dat het uit gemalen vlees bestaat. Deze plantaardige variant heeft een textuur die erg lijkt op deeg en is qua structuur veel meer gebonden.” De gebondenheid zorgt ervoor dat de vleesvervanger veel minder sappig en smeuïg is dan de normale worst, legt hij uit.

Mist pit

Ook qua smaak laat de vegaworst volgens Levie te wensen over. ,,Hij heeft wel een pepertje, maar ik proef vooral witte peper. Ik mis de pit van de zwarte peper en de umami-smaak (vijfde basissmaak naast zoet, zuur, zout en bitter, wordt vergeleken met een hartige smaak, red.).” De prijs voor de vleesvervanger noemt hij ‘schappelijk’. ,,Een worstje bij Brandt & Levie is duurder, bij ons betaal je 4,50 euro per twee”, zegt hij erover.

Quote Deze plantaardi­ge worst vind ik niet lekker. Ik zou er meer paddenstoe­len, tomaat en zwarte peper doorheen doen voor een rijkere smaak Samuel Levi Ondanks zijn kritiek wil de worstenmaker de producent niet afkraken. ,,Ik ben natuurlijk ‘echte’ worsten gewend en als je geen vlees eet heb je die associatie met vlees natuurlijk veel minder. Als ik de allerlekkerste vegaworst met Vivera zou kunnen ontwikkelen ben ik daar helemaal voor, maar deze plantaardige worst vind ik niet lekker. Ik zou er meer paddenstoelen, tomaat en zwarte peper doorheen doen voor een rijkere smaak.”

Hoewel het duidelijk is dat de worstenmaker niet omver geblazen wordt van de plantaardige braadworst van Vivera, juicht hij het eten ervan toe. ,,Ik vind niet dat mensen geen vleesvervangers moeten kopen omdat ík een worstenmakerij heb. Als mensen dit lekker vinden vind ik dat fantastisch en moet je het vooral kopen.”

Dat een plantaardige braadworst voor veel mensen een uitkomst is, kan Levie wel begrijpen. ,,Als dit mensen helpt om geen of minder vlees te eten, vind ik het top, maar mijn persoonlijke voorkeur blijft toch om dan liever minder vaak vlees te eten.”

Goede textuur

Jenny (22) vindt de plantaardige braadworst een goede toevoeging op het huidige aanbod. ,,Het is de eerste vegetarische worst die ik niet vies vind. Ik vind hem lekker gekruid en een goede textuur hebben. Hij is niet zo vettig als de ‘normale’ braadworst: veel lekkerder.”

Ook Luka (22) is goed te spreken over de vleesvervanger. ,,Ik vind hem een lekkere textuur hebben. Hij was wat steviger aan de buitenkant, maar toch wat zachter van binnen. De smaak is lekker vol en umami. Er zit ook geen palmolie, glucosestroop en geraffineerde kokosolie in dit product, dat vind ik echt een pluspunt.” Volgens Luka is bewezen dat producten met veel palmolie, glucosestroop en geraffineerde kokosolie ongezond zijn. ,,Ik streef naar een zo gezond mogelijk eetpatroon; daar horen die ingrediënten niet bij.”

