Fruit: deze soorten moet je echt even afspoelen voor je een hap neemt

Koken & EtenIn de zomer eten veel mensen flink wat meer fruit omdat het aanbod zo groot en gevarieerd is. Dat levert je aardig wat vitamines op, maar wist je dat je ongemerkt ook aardig wat pesticiden binnenkrijgt? Pesticiden zié je niet op groenten of fruit, maar zijn overal aanwezig, aldus toxicoloog Jan Tytgat. Welke groenten en fruit worden het meest bespoten? En helpt het om alles goed af te spoelen onder de kraan?

Wat zijn pesticiden?

,,De benaming pesticide is eigenlijk niet de meest ideale”, begint hoogleraar-toxicoloog Jan Tytgat. ,,Het is in de volksmond de meest gebruikte omschrijving, maar eigenlijk moet je volgens de Europese wetgeving praten over bestrijdingsmiddelen. Die kan je dan weer opdelen in gewasbestrijdingsmiddelen en biociden. De gewasbestrijdingsmiddelen worden in de landbouw gebruikt, de biociden worden ingezet om schadelijke organismen, zoals insecten en knaagdieren te verdelgen.”



Die pesticiden zitten op onze voeding, aldus de hoogleraar van de Universiteit Leuven in België. ,,Wat trouwens weinigen weten, is dat het woord uit het Latijn komt. Het betekent letterlijk: ‘doden waar je de pest aan hebt‘.

Waarom zitten ze op onze voeding?

Vroeger hadden we die pesticiden niet. Dus hebben we ze wel nodig? ,,Dit is voor een deel een ethische kwestie. Als je heel principieel bent, en je gaat ze wereldwijd verbieden, dan kan dat. Maar het is natuurlijk de vraag of je dan nog voldoende eten kan geven aan alle mensen op deze planeet, door de bacteriën die dan bijvoorbeeld ontstaan op het eten. De opbrengst van producten als aardappelen, rijst en maïs zou verminderen. Op dit ogenblik helt de balans nog door in het voordeel van het gebruik van die bestrijdingsmiddelen.”

Volledig scherm Toxicoloog Jan Tytgat beantwoordt allerlei vragen over pesticiden. © rv Verder is de Europese wetgeving streng. ,,In lageloonlanden in Zuid- en Centraal-Amerika en Azië is die strenge wetgeving er niet. Daar mag lokaal bijvoorbeeld nog ethyleenoxide – een desinfectiemiddel tegen schimmels en bacteriën – gebruikt worden in nootjes. Bij ons zal je dat nooit zien, ook niet via import.”

Heeft het nut om je groenten en fruit af te spoelen?

,,Je ziet die pesticiden niet wanneer je groenten en fruit vasthoudt en je kan ze niet ruiken. En eerlijk is eerlijk: alles is goed gecontroleerd en er is geen reden tot paniek. Toch kun je na aankoop je groenten en fruit sowieso het best even wassen.”

Dat je groenten en fruit afspoelt, betekent daarentegen volgens de expert niet dat het de pesticiden volledig weghaalt. ,,Sommige van die pesticiden zijn bijvoorbeeld vetoplosbaar, dus water gaat daar geen verschil maken. Breedbladige groenten zoals sla moet je bijvoorbeeld altijd afspoelen voor je ze consumeert, omdat ze door hun structuur heel erg gevoelig zijn voor ‘toxische neerslag’ (zure regen) en er kunnen ook bacteriën of sporen van virussen op zitten.”

Quote Bij de meest bespoten fruit en groenten staan aardbeien op nummer één, gevolgd door spinazie, bladgroen­ten, nectarines, druiven, paprika’s en kersen Jan Tytgat, toxicoloog Welke groenten en fruit bevatten de meeste pesticiden?

In de VS is daar veel kennis over. Daar brengt de EWG – de Environmental Working Group – sinds 2004 jaarlijks een lijst uit met daarop de meest bespoten en de minst bespoten fruit- en groentensoorten. Bij de meest bespoten staan ook in 2022 de aardbeien op nummer één. Gevolgd door spinazie, bladgroenten, nectarines, druiven, paprika’s, kersen, perziken, peren, bleekselderij en tomaten.



Op de lijst van minst bespoten soorten: onder meer avocado’s, zoete maïs, ananas, uien, papaja, erwten en asperges. ,,Deze lijsten geven, vanuit mijn ervaring, een goed beeld van de realiteit”, zegt Tytgat.

De toxicoloog raadt daarnaast aan om de meest bespoten exemplaren fruit ook te schillen. ,,Druiven en aardbeien kun je natuurlijk niet schillen, maar die moet je goed wassen, aangezien het net die fruitsoorten zijn die veel pesticiden bevatten.”



En waarom bevatten juist deze fruitsoorten veel pesticiden? ,,Simpel’’, volgens Tytgat. ,,Omdat ze gemakkelijk onderhevig zijn aan de gevaren van schimmels, bacteriën en insecten; het zijn fragiele soorten. Het risico op bederf is een heel stuk kleiner bij bijvoorbeeld witlof en wortelen.”



,,Bovendien hebben die fragiele fruitsoorten niet zo’n lange bewaartijd. Je kunt aardbeien niet drie of vier dagen bewaren zonder dat ze wat doffer worden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld appels.” Daardoor zijn aardbeien verleidelijk fruit voor een hoog pesticidegebruik volgens de toxicoloog. ,,Je gaat zo eigenlijk de bewaartijd artificieel optrekken.”

Wat gebeurt er in ons lichaam als we die pesticiden binnenkrijgen?

,,Als je alles met mate eet, is er geen reden om bezorgd te zijn. Als mensen toch last hebben van die pesticiden, dan gaat het om zaken die veelal van voorbijgaande aard zijn, het lijken wat allergische reacties”, zegt de hoogleraar. Denk daarbij aan rode vlekken, een loopneus, tranende ogen. ,,In ieder geval: echt acuut zal er geen probleem zijn. Een goede raad: wissel deze zomer hoe dan ook af. Neem eens wat aardbeien, wat perziken, eens wat kersen. Maar eet niet de hele tijd hetzelfde, gewoon omdat bij bepaalde soorten meer pesticiden gebruikt worden, de probleemgevallen die ik al beschreef. En ja, bioproducten zijn pesticidevrij. Zie je in de supermarkt producten met een biolabel, dan zijn ze niet behandeld met bestrijdingsmiddelen. Ze zullen vaak ook wat duurder zijn.”

