Boodschappen binnen 10 minuten in huis: Gorillas schudt bezorgmarkt op met flitsservice

Koken & etenIneens was Gorillas daar. Een supersnelle bezorger die je boodschappen binnen 10 minuten thuisbezorgt. Bijna te mooi om waar te zijn, zou je denken. Toch werkt het. Volgens het bedrijf zelf was het hoog tijd om de markt op te schudden met een nieuwe aanpak. Want traditionele supermarkten hebben te lang stilgestaan. ,,Hoeveel innovatie heeft er de laatste tien jaar nou plaatsgevonden?”

Boodschappen bezorgen binnen 10 minuten? Het kan. Gorillas krijgt het voor elkaar door aan postcodes te leveren die binnen die strakke tijdslimiet te bereiken zijn vanuit een van de eigen mini-magazijns. Dit zijn een soort kleine supermarkten die bevoorraad worden door eigen leveranciers en waar de bestellingen worden klaargezet om mee te geven aan de fietskoeriers.

Je kunt er het pak melk bestellen dat je vergeten bent, maar ook je weekboodschappen. ,,Het mooie is dat, als je in het park zit met je vrienden, je ook gewoon dat sixpack bier kunt bestellen. Maar we willen een volledige vervanging zijn van de traditionele supermarkt. Daarom kun je ook je wekelijkse boodschappen bij ons bestellen”, zegt Luc van Emmerik, verantwoordelijk voor de internationale expansie van Gorillas.

Gorillas is van Duitse oorsprong en werd opgericht door Kağan Sümer. Binnen een jaar na oprichting heeft het bedrijf vestigingen geopend in meer dan twaalf Europese steden. In korte tijd heeft Gorillas zich ook over Nederland verspreid. Bewoners van de binnenstad van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en sinds eind maart ook van Leiden kunnen gebruik maken van de app. Hierin vind je ruim tweeduizend essentiële producten die binnen 10 minuten bij je bezorgd worden voor een bedrag van 1,80 euro.

Innovatie

Quote Online bezorging door supermark­ten was al flink in opkomst, het afgelopen coronajaar heeft dit alleen maar versneld Woordvoerder Centraal Bureau Levensmiddelenhandel Het bedrijf levert sneller dat de online bezorgservices die al bestaan. Volgens Van Emmerik heeft Gorillas ook een ander vertrekpunt dan traditionele supermarkten. ,,Die richten zich op de eigen inkoopbelangen. Wij draaien het om en werken vanuit de behoefte van de klant. Die achterhalen we door klantdata te bestuderen. Zo weten we dat mensen graag dagverse en lokale producten willen, zoals vleeswaren, groenten en fruit.” Gorillas noemt zichzelf daarom ook een techbedrijf. ,,We kunnen precies bijhouden wat iemand in zijn mandje stopt en wat hij er weer uitgooit.”



Veel winkeliers zien de opmars van de boodschappendienst met lede ogen aan. De distributiecentra - in het begin met afgeplakte ruiten - in de binnensteden zouden niets toevoegen aan de gezelligheid van de winkelstraten.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), dat de belangen behartigt van supermarkten en foodservicebedrijven, is juist blij met de nieuwkomer. ,,We verwelkomen dit soort initiatieven. Concurrentie in de vorm van de snelle boodschappenservices is goed, omdat het innovatie aanjaagt”, zegt een woordvoerder van CBL. De organisatie verwacht dat online bezorging alleen maar zal toenemen in de toekomst. ,,Online bezorging door supermarkten was al flink in opkomst, het afgelopen coronajaar heeft dit alleen maar versneld.”

Doelgroep

Van Emmerik benadrukt dat de tijd rijp is om de markt op te schudden. ,,Hoeveel innovatie heeft er nou echt de laatste tien jaar plaatsgevonden? Terwijl er een grote onderliggende behoefte is naar iets anders. Dat blijkt wel uit het succes van Gorillas.”

Het is een jong publiek dat graag gebruik maakt van de app. Die blijkt vooral populair onder mensen tussen de 25 en 45 jaar, yuppen en jonge families met drukke levens. En andere mensen, die ook al gewend zijn aan snelle online diensten, zoals Thuisbezorgd.nl en het ‘vandaag besteld, morgen in huis’-principe van webwinkels. Volgens Van Emmerik heeft deze consument behoefte aan flexibiliteit. ,,Boodschappen doen past op deze manier veel beter binnen de leefstijl van onze doelgroep. De technologische ontwikkelingen zijn daarvoor aanwezig. We creëren met onze service meer ruimte in iemands leven, zonder dat je daar iets voor hoeft in te leveren.” Mensen hebben behoefte aan de dienst, omdat ze niet meer willen wachten, concludeerden experts op NU.nl.

Concurrenten

Het gaat Gorillas voor de wind. Afgelopen december werd een investeringsronde afgesloten met 37 miljoen euro. In de ronde daarna haalde het bedrijf een bedrag op van 240 miljoen euro. Daarmee is Gorillas de eerste start-up in Europa die zo snel de status van ‘unicorn’ (een beginnend bedrijf met een marktwaardering van 1 miljard dollar) wist te behalen.

Waar een bedrijf succesvol is, ligt concurrentie op de loer. Zo streek onlangs de eveneens Duitse snelbezorger Flink neer in Utrecht. Een deel van de stad kan nu ook zijn boodschappen via Flink binnen 10 minuten laten bezorgen. Ook dit bedrijf groeit snel en wil in meer Nederlandse steden aan de slag. Trouw schrijft dat meer snelservices van plan zijn naar ons land te komen. Zo zijn er plannen bekend van de Britse start-ups Dija, Weezy en Zapp en het Turkse Getir.

