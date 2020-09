Bol.com verkoopt geen alcohol meer

Metingen

Vooraf had Bol.com een selectie gemaakt van gespecialiseerde verkooppartners. Met die partijen zijn afspraken gemaakt, bijvoorbeeld dat de bezorger bij de afgifte de leeftijd van de ontvanger checkt. ,,We gaven vooraf al aan dat als blijkt dat dit in de praktijk, ondanks toezicht vanuit bol.com, niet voldoende is, de samenwerking wordt beëindigd", zo meldt de woordvoerder. ,,We bekijken op regelmatige basis de resultaten van onafhankelijke metingen via bureau Nuchter."