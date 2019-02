Boerenkoolvlaai voor carnaval nu al een hit

De vlaai is bedoeld als snack tijdens carnaval. ,,Kijk, we wilden iets maken wat ook nog eens gezond is. Zo’n boerenkoolvlaai legt een betere bodem dan een worstenbroodje of pizza.’’ ,,Zelf verwacht ik niet meer te kunnen feesten met carnaval. Ik ben waarschijnlijk boerenkoolvlaaien aan het bakken. We gaan na carnaval natuurlijk door, als het een succes blijkt.’’

De vlaai is online te bestellen en vanaf vandaag verkrijgbaar bij een van de vestigingen van Bakkerij van Doorn. De vlaai zou eigenlijk twee weken voor carnaval in de verkoop gaan, maar de bakker is al begonnen. Bakker van Mark van Doorn is een beetje overdonderd door de vele reacties die hij krijgt. ,,We krijgen vandaag alleen al een levering van 700 kilo stamppot.’’



Door de vele aanvragen heeft Van Doorn alle hulp ingeschakeld die hij kan gebruiken, onder anderen van zijn oma en opa, die de hele dag rookworsten snijden. De vlaai kost 15 euro. Michael van Doorn: ,,In ambachtelijk bakkerland is dat een normale prijs. Onze gewone vlaaien kosten rond de 18, 19 euro.’’