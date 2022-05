Blokker experimenteert met brood en chips dankzij samenwerking met Chinese robotsupermarkt

Het concept van Ochama gaat zo: klanten bestellen via app of site hun boodschappen, rekenen online af, om de boodschappen vervolgens op een zelfgekozen tijdstip op te halen. Door robots en lopende banden komt er nauwelijks een mens aan te pas.

Ochama heeft nog maar vier winkels in Nederland (Leiden, Diemen, Utrecht en Rotterdam), maar wil zich via de winkels van Blokker op meer plekken vestigen. De winkels van Blokker worden niet direct uitgerust met robots, maar ze krijgen wel oppikpunten. Het eerste wordt morgen geopend in een Blokkerfiliaal in Den Haag, binnenkort volgen Rotterdam, Zoetermeer, Amstelveen en Breda. Beide partijen hopen de samenwerking uit te breiden.

Vers fruit, aardappelen en cola

En daar lijkt het interessant te worden voor Blokker, omdat het vanaf nu gebruik kan maken van Ochama’s assortiment. Dat ziet er anders uit dan het traditionele van het warenhuis, bekend van blenders, stofzuigers en strijkplanken. Ochama verkoopt ook etenswaren, zoals vers fruit, aardappelen en cola.

,,Via Ochama kun je nu alle dagelijkse boodschappen bestellen en bij ons ophalen’’, zegt Jeanine Holscher, bestuursvoorzitter van Blokker. Ze hoopt tegelijkertijd dat klanten worden verleid om Blokker-spullen te kopen om die boodschappen te bereiden. ,,Het is voor ons belangrijk om alle kansen te benutten.’’

Of Blokker daarmee een serieuze aanval op de supermarkten opent? Dirk Mulder, retailspecialist bij ING, vermoedt van niet. Hij wijst bijvoorbeeld op Hema, dat ook lange tijd probeerde voeding te verkopen, maar daar nu ook van terugkomt. ,,De Hema gaat het nu proberen met themataarten en dingen voor bij de borrel en bij feesten. Voor veel mensen is het gewoon logischer om naar de supermarkt te gaan voor etenswaren.’’

Mulder omschrijft twee type consumenten. De eerste, wat oudere groep, die aan de hand van een lijstje iedere week boodschappen doet. De tweede, jongere en steeds groter wordende groep die op de avond zelf bepaalt wat er gegeten wordt. ,,Ik zie het concept van Ochama niet bij een van deze type consumenten passen. En ook klanten die boodschappen online bestellen, willen het vermoedelijk liever thuis laten bezorgen.’’

Chinees moederbedrijf

En toch noemt Mulder het een ‘spannend initiatief’, ten eerste omdat het bij Blokker voor meer toeloop kan zorgen. Maar ook omdat Ochama met grootste plannen naar Europa is gekomen. Achter de afhaalwinkel zit namelijk het Chinese moederbrijf JD.com, na Alibaba en Amazon is JD de derde grootste e-retailer ter wereld. Ter vergelijking: met een beurswaarde van 95 miljard euro is het bedrijf ruim drie keer meer waard dan Ahold Delhaize.

Gesteund door die grote speler, probeert Mark den Butter van Ochama vaste voet aan de grond krijgen in Nederland. ,,Wij mikken op klanten die planners zijn. Mensen die vanwege tijdgebrek snel en efficiënt boodschappen willen doen’’, zegt de directeur operatie. Door het aantal oppikpunten via Blokker te vergroten, hoopt Ochama op landelijke dekking en bekendheid. Den Butter mikt op goed bereikbare locaties; liefst bij lokale winkelcentra en kleine stadskernen. ,,Parkeervoorzieningen zijn voor ons essentieel, in de buurt van winkelcentra of kleinere stadskernen. Het is de bedoeling om binnen 3 minuten met spullen weer buiten te staan.’’

