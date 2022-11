Bloemkool koken: dit doen veel mensen verkeerd

Bloemkool koken is niet ingewikkeld, maar je moet wel even weten wat je wel en niet moet doen, weet Maryam Ismaili Shekoh. Zij deelt haar stappenplan én ze vertelt wat er nog weleens misgaat.

- Begin met het verwijderen van de bladeren van de kool.

- De steel kun je ook eten. Die kun in blokjes snijden.

- Was de bloemkool.

- Doe de roosjes en de blokjes in de pan.

- Voeg een klein laagje water toe. ,,Zo behoud je de smaak en de voedingsstoffen.”

- Kook de bloemkool 6 tot 8 minuten. ,,Als je er in kunt prikken, is hij gaar.”

- Bestrooi de bloemkool met geraspte nootmuskaat en peterselie. ,,Die combinatie is superlekker.”