Blijft mijn kind een voorkeur houden voor alles wat erg zoet smaakt?

Deze kroegbaas dronk 1000 liter bier per jaar maar stopte in één keer. Daar was wel iets heftigs voor nodig

30 november Peer Brouwers is een kastelein die leeft op water en koffie. Dat was wel eens anders. Hij dronk 1000 liter bier per jaar. Zes jaar geleden stopte hij ermee, van de ene op de andere dag.