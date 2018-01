Bizar: tandpasta met de smaak van drop, whisky of bacon

Frisse Start quizmaster: als je minder wil snoepen, kun je het beste ontbijten met?

9:30 In de maand januari maken we een Frisse Start. Hierbij willen we bewuster eten, maar vooral blijven genieten. Test je kennis over voeding door onze Frisse Start-quizvragen te beantwoorden. Vandaag: als je minder wil snoepen, kun je dan beter ontbijten met een witte boterham met kipfilet en margarine, een bakje havermout met halfvolle melk en een ½ banaan of niets?