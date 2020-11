Bij dit gerecht met kalfsvlees past merlot: voor de nuance in de saus

Mevrouw Hamersma was al bezig met een culinair kerstproject. Daarbij is ze niet bang om te snel te pieken. Naar verluidt wordt ook de kerst­special van Allerhande al aan het begin van het jaar ingevuld en vormgegeven. En daarover hebben we nog nooit iemand horen klagen. Hoewel, dat is niet helemaal waar. Twee jaar geleden ontstond online ophef om het gebrek aan vlees in de feesteditie van Allerhande.