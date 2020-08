Biefstuk voor 50 cent, pak melk voor 25 cent: Lidl pakt voedselverspilling aan met stuntprijzen

Klanten van supermarktketen Lidl vinden vanaf vandaag in alle winkels een assortiment heel goedkoop voedsel. Artikelen die alleen nog die dag te nuttigen zijn, liggen voor een habbekrats in de schappen van de 436 filialen. Producten als kaas, brood en melk kosten 25 cent. Vlees, vis en vegaproducten worden verkocht voor 50 cent.

Voor afgeprijsde groenten en fruit geldt een andere procedure: daarvoor dien je via de app van de organisatieToo Good To Go een box met 2 kilogram groenten en fruit te bestellen voor 2,99.

,,Het is onze volgende stap in het terugdringen van voedselverspilling. Het afgelopen jaar experimenteerden we in 24 winkels met deze aanpak, onder de naam ‘Verspil mij niet, ik ben nog goed’. Het aanbieden van producten voor een kwartje leidde gemiddeld tot een derde minder voedselverspilling per filiaal. Proef geslaagd, vandaar dat we het nu in alle winkels introduceren. Al hebben we wel besloten vlees, vis en vega te verhogen naar vijftig cent’’, vertelt Quirine de Weerd van Lidl.

Twee kanten

Volgens haar snijdt het mes aan twee kanten. ,,In tegenstelling tot andere supermarkten kon je onze boodschappen nooit tot op de laatste dag van de houdbaarheidsdatum kopen, we hielden altijd de dag ervoor aan. Klanten kunnen vanaf nu voor een kleine prijs goede spullen kopen en daarmee zorgen ze er tegelijkertijd voor dat we minder eten verspillen. Hierdoor liggen we goed op koers om het algemene doel van 50 procent minder voedselverspilling al ver voor 2030 te halen.’’

Quote In tegenstel­ling tot andere supermark­ten kon je bij ons nooit boodschap­pen tot op de laatste dag van de houdbaar­heids­da­tum kopen

De Weerd is niet bang dat klanten vooral het afgeprijsde eten en drinken gaan kopen en overige producten links laten liggen. ,,De proef wijst uit dat dit erg meevalt. We denken eerder dat we andere doelgroepen bereiken.’’ Lidl benadrukt dat klanten de producten die dag dienen op te eten op moeten invriezen.

Diervoer

De discounter probeert het eten dat overblijft zoveel mogelijk te recyclen. Zo wordt brood dat niet meer kan worden verkocht, retour gestuurd naar de bakkerij. ,,Een deel wordt opnieuw gebruikt voor brood en van een ander deel wordt diervoer gemaakt. Onder meer geschikt voor kippen.’’ Andere verse producten als vlees, groente en fruit wordt vergist en omgezet in biogas. En een deel gaat naar de voedselbank.

Volledig scherm Onder meer in dit lichtgroene schap zijn de goedkope producten te vinden. © Lidl Nederland

Op het gebied van verpakkingsmateriaal wil de keten ook stappen maken. Uit onderzoek van de Stichting Natuur&Milieu over het hergebruik van voedselverpakkingen in supermarkten, scoorde Lidl met 30 procent relatief laag. ,,Ons doel is om in 2025 alleen nog recyclebaar plastic in ons assortiment op te nemen. Daar zijn we volop mee bezig’’, zegt De Weerd.

Consument is grootste verspiller



Gemiddeld komt 1,7 procent van het voedsel dat alle supermarkten aanbieden in de afvalstroom terecht, het gaat om zo’n 200 duizend ton per jaar. Dat is volgens Toine Timmermans, directeur Stichting Samen tegen Voedselverspilling, een niet onbelangrijk deel van de 1,7 tot 2,5 miljard kilo die jaarlijks in Nederland wordt verspild. ,,Het met flinke korting verkopen van producten kort tegen de houdbaarheidsdatum is een effectieve manier om dit eten een goede bestemming te geven en verspilling te voorkomen.’’ Vooralsnog is de consument volgens Timmermans de grootste verspiller in de keten, al is de gemiddelde voedselverspilling bij consumenten de afgelopen jaren met meer dan een kwart gedaald.

Volledig scherm Voor 2,99 kunnen klanten een verrassingsbox met 2 kilo groente en fruit bestellen. © Lidl Nederland

Volledig scherm Brood en broodjes zijn afgeprijsd naar een kwartje. © Lidl