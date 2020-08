Bestel jij graag quinoa in een bowl? Die kan zomaar van boer Louw komen

Al bij de bietenvelden en de vlasakkers komt de kruidige geur van de exotische planten ons tegemoet. Toch duurt het nog enkele weken voordat Louw Overbeeke (60) zijn quinoa kan oogsten. ,,De planten mogen beslist niet te nat zijn. Pas als we hooguit 30 procent vocht meten, kunnen ze in de schuur gedroogd worden.”



Hij ziet een paar ongewenste stengels en plukt ze er onmiddellijk uit. ,,Het lage gras kan geen kwaad, want we maaien alleen het bovenste deel. De scherpe distel moet zeker weg. Ook roodbeen, een lastig onkruid, verwijder ik direct. We gebruiken nooit chemische middelen. Met de hand houden we het veld schoon, dat is het meest bewerkelijke deel van de quinoateelt. ”