‘Beste chef-kok ter wereld’ Guy Savoy verliest zijn derde Michelinster

Het restaurant 'Guy Savoy' in Parijs mocht zich sinds 2002 een driesterrenrestaurant noemen, het hoogste aantal sterren dat de inspecteurs van Michelin toekennen. Savoy is een topchef: in november stond hij voor de zesde keer op rij helemaal bovenaan 'La Liste'. Dat is een uit Frankrijk afkomstige top duizend die beoordelingen van verschillende restaurantgidsen en klantenreviews samenlegt.

,,Tot nu toe had ik alleen maar beste momenten gekend in mijn loopbaan", reageerde Savoy tegenover het Franse persagentschap AFP. ,,Vanavond denk ik aan mijn teams en ik zal morgen met hen praten. We hebben dit jaar de wedstrijd verloren, maar we zullen hem volgend jaar opnieuw winnen."

De Michelingids neemt overigens nog een Franse chef-kok zijn derde ster af: die van Christopher Coutanceau, die in La Rochelle een restaurant met zijn naam uitbaat. ,,Het zijn uitzonderlijke restaurants, dus jullie kunnen je inbeelden dat het beslissingen zijn waarover lang is nagedacht, en waar heel wat bezoeken van onze inspectrices en inspecteurs tijdens het hele jaar aan voorafgingen", aldus Gwendal Poullennec, die de Michelingids leidt. Hij sprak ook met de beide chef-koks om hun de beslissing mee te delen.

Het is de eerste keer in drie jaar dat er in Frankrijk een ster wordt afgenomen van driesterrenrestaurants.