Beste bamihapje komt uit Goirle

Koken & etenDe huisgemaakte rundvleeskroket, de goulashkroket en bamihap van Berry Tra (67) zijn goud. De drie snacks zijn de allerbeste in hun soort, is het oordeel van de Vereniging van Professionele Frituurders en het Nederlands Frituurcentrum.

Het draait niet om een mooie gevel of om een prachtig ingericht restaurant. Het draait om het eten, zo weten ze dit jaar al zeventig jaar bij Kwalitaria Tra in Goirle. Het familiebedrijf kreeg de erkenning voor de ambachtelijke bereide snacks in de vorm van drie gouden oorkondes.

Een kroon op het werk, wat Berry Tra betreft. ,,Je moet je onderscheiden van de anderen", vindt Tra. Al vijftig jaar maakt hij bami voor zijn 'wereldberoemde' bamihapjes. Onder meer, want hij maakt samen met zijn zoon Ad ook zelf de kroketten, bitterballen, het stoofvlees, saté en nog veel meer. ,,Veel van onze collega's kozen op een gegeven moment voor het gemak. Maar mijn moeder is in 1948 begonnen met zelfgemaakte kroketten. Ook toen er snackfabrieken kwamen, zijn we daar nooit mee gestopt."

Tra weet niet beter dan dat hij met eten bezig is. Als negenjarig jongetje werkte hij al mee in de cafetaria van zijn moeder. Verse friet, eigen gemaakte kroketten, een zuur worstje en een hard gekookt ei. Veel meer keus was er toen nog niet, begin jaren 50. ,,Toen de mensen uit Nederlands-Indië naar Nederland kwamen, brachten ze nasi, bami en saté mee. Daar zijn wij toen ook mee begonnen."

Koksschool

En omdat hij toch al achter het frituur stond, moest hij ook maar naar de koksschool. ,,Ik ben de oudste thuis, ik moest de zaak overnemen", zegt Tra eenvoudig. Dat pakte goed uit. ,,Je kunt hier wel zien wat het belangrijkste is. Een derde van het pand is winkel, de rest is keuken en opslag. Ik ben altijd met de productie bezig geweest."

En bezig is Tra nog altijd. ,,Het slechtste voor je gezondheid is met pensioen gaan, zeggen ze." Wat minder werken, af en toe wat meer vrije tijd, dat lijkt de ondernemer wel wat. ,,Ik ben al minder uren gaan draaien. Nog maar 70 in de week in plaats van 80.''

Oma Mia

Zijn zoon Ad werkt sinds zes jaar weer in het familiebedrijf met de bedoeling om het straks over te nemen. Ook de 16-jarige zoon van Ad heeft zijn eerste werkdag inmiddels gehad in het familiebedrijf. Die werkt samen met 'oma Mia', die nog elk weekend in het restaurant is te vinden.

,,Je moet niet van de een op andere dag stoppen", vindt Tra die nu met zijn twee zonen Ad en Erik de productie draait. Ze hebben elke dag een programma. Zondag wordt het vlees opgezet voor de kroketten. Dat staat de hele nacht op. Op maandag wordt dat vlees verwerkt in 7.000 kroketten en bitterballen. Maandagmiddag: bamidag. In totaal gaan er aan het eind van de dag duizend bamihapjes in de koeling. Tra: ,,We verkopen ze ook aan horecazaken hier in Goirle. Een paar Kwalitaria's nemen ze af, bijvoorbeeld in Oss en Uden. Ze hoeven niet overal te liggen hoor. Dan worden we weer een fabriek. Dat hoeft niet."

Australië

Zo komt het dat de snacks na 70 jaar een begrip zijn, weet Tra. ,,Mensen die zijn geëmigreerd naar Schotland, Australië of waar dan ook naartoe, die komen hier een bamihap of kroket eten. Iemand heeft ook als eens dozen vol mee naar Zuid-Frankrijk genomen voor een feest. Kennen ze nog van vroeger. Leuk toch?"