Belgische horecaondernemer verzint ludieke oplossing voor veiligheid: verkeerslicht naast de deur

Video Keukenheks: Met deze hack kun je verse kruiden drogen voor later

10:39 In deze aflevering van Keukenheks zie je hoe je overgebleven verse kruiden kunt drogen, en bewaren in een potje. Het is simpel: je hoeft ze alleen maar 60 seconde in de magnetron te doen. Zo hoef je niets weg te gooien en kan het in de voorraadkast!