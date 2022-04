Belgische fabriek ontdekte salmonellabesmetting al in december, toch geen terugroepactie

Update NVWA onderzoekt Kinder Surprise, twee kinderen besmet met salmonella­bac­te­rie

In Nederland zijn in elk geval twee kinderen besmet geraakt met de salmonellabacterie die vermoedelijk te relateren is aan Kinder Surprise, bevestigt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). ,,We werken met man en macht om te achterhalen wat er precies aan de hand is. Daarover volgt mogelijk later vandaag een toelichting”, laat een woordvoerder weten.

