Belangstelling voor biologisch neemt af: sector dringt aan op drastische maatregelen

Het biologische marktaandeel is nu in totaal 3,21 procent zo meldt het IRI (Gira Foodservice) vanochtend via de branchevereniging. In de laatste verkoopcijfers is te zien dat de biologische omzet een totale groei doormaken van 4,3 procent met 4,9 procent van 2018 naar 2019. Dit is een stagnatie ten opzichte van de 8,2 procent groei in 2018. Volgens de Green Deal van de Europese commissie zou de landbouw 25 procent biologisch moeten zijn in 2030. Er moet dus nog een enorm gat overbrugd worden.