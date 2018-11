Bakkers luiden noodklok: brood gaat flink in prijs stijgen

Video Nicolette maakt stoere traktaties simpel: ‘Iedereen kan shinen op school’

13 november Heel erg je best doen op een traktatie voor je kind en op school merken dat andere ouders je tóch hebben overtroffen: presentatrice Nicolette Kluijver (34) is het zat. In een nieuwe videoserie op deze site helpt ze kijkers makkelijke maar lekkere traktaties te maken. ,,Dan kan iedereen shinen op het schoolplein.’’