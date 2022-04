Bakken met Pasen: deze makkelijke taarten passen perfect bij de paasdagen

Ook Nicole Bent, oprichter van bakblog Zoete Zusjes , gaat voor een paastaart met advocaat. ,,Of een taart met chocolade, of juist eentje met frisse en zoete smaken, zoals lemoncurd, frambozen of mango. Dat zijn smaken die je doen denken aan het begin van de lente. En paaseitjes als decoratie op de taart zijn ook altijd goed. Pasen staat bij mij ook helemaal in het teken van het begin van de lente.” Op de site van Zoete Zusjes vind je op dit moment een advocaattaart met witte chocolade en Bastogne. ,,Dat is mijn favoriete paastaart.”

,,Naar mijn idee kun je alle kanten op met taarten voor Pasen”, zegt Eva de Vries, oprichter van foodblog Eef Kookt Zo . ,,Natuurlijk is carrotcake er eentje die heel goed past, of een taart met lemoncurd, maar je kunt nog veel meer kanten op.” Als voorbeeld noemt ze een XL-cookie taart. ,,En gebruik dan in plaats van chocolatechip, (stukjes) paasei. Of maak een mooie laagjestaart van biscuit en botercrème in pasteltinten. Een cheesecake met fris zomers fruit of een ronde cake met advocaat en slagroom past ook goed bij Pasen.

Frisse smaken passen goed bij Pasen

Citroen-monchoutaart

- Bekleed de bodem van de bakvorm met bakpapier.

- Smelt de boter in een pannetje. Verkruimel de bastognekoeken. Doe de boter bij de koekkruimels en meng dit door tot het goed met elkaar gemengd is. Verdeel het mengsel over de bodem van de springvorm en druk dit met een lepel goed aan. Plaats de springvorm in de koelkast zodat de bodem kan opstijven.

- Klop de slagroom samen met de klopfix in een kom op tot het mooi stijf is. Meng de MonChou met de basterdsuiker en vanillesuiker luchtig in een andere kom. Klop de slagroom en het monchou-mengsel door elkaar. Roer 2 eetlepels (let op, koude) lemoncurd door het monchoumengsel.

- Verdeel het mengsel over de springvorm. Strijk het glad met een spatel of de achterkant van een lepel.

- Laat de taart minimaal 3 uur opstijven (mag ook langer, laat hem bijvoorbeeld een nachtje opstijven in de koelkast)

- Maak de citroen-monchoutaart af door de overige lemoncurd over de bovenkant van de taart te strijken (tip: zorg er voor dat de lemoncurd volledig is afgekoeld en in de koelkast een beetje is opgesteven).

- Snijd met een mesje langs de rand van de springvorm voordat je deze eraf haalt. Hierdoor komt de taart mooier los.