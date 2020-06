Baas Amerikaans magazine stapt op na ophef over racisme: ‘Mijn medewerkers en lezers verdienen beter’

De hoofdredacteur van het in de Verenigde Staten populaire foodmagazine Bon Appétit heeft vandaag na tien jaar ontslag genomen vanwege forse beschuldigingen van racisme en vooringenomenheid binnen zijn redactie. De 50-jarige Adam Rapoport kwam onder vuur te liggen nadat een omstreden foto van hem - verkleed als een karikatuur van een zwart persoon - opdook op sociale media. ,,Ik vertrek als hoofdredacteur om na te denken over het werk dat ik als mens nog moet verrichten. Mijn medewerkers en lezers verdienen beter.”

Bon Appétit, een Amerikaans eet- en entertainmenttijdschrift dat maandelijks wordt uitgegeven en wiens culinaire video’s op YouTube een wereldwijde sensatie zijn geworden, kreeg de afgelopen weken snoeiharde kritiek op de manier waarop het blad werknemers van kleur behandelt en voedsel uit verschillende culturen presenteert.

Hypocriet

Diverse personeelsleden uitten de afgelopen dagen openlijk hun onvrede over de ‘verrotte cultuur’ op de werkvloer. Ze eisten het ontslag van de hoofdredacteur en riepen op sociale media de uitgever op om na te denken over een een betere beloning en behandeling van gekleurde mensen in het personeel.

De gewraakte foto, die eerder in 2013 werd geplaatst op het Instagram-account van Rapoport’s echtgenote, was al eens van internet gehaald, maar dook vorige week weer op nadat Rapoport eind mei een blog schreef over welke rol zijn tijdschrift probeert te spelen in het hardnekkige racismedebat.

Een journalist reageerde via Twitter op het artikel van de hoofdredacteur en beschuldigde hem ervan hypocriet te zijn. ,,Ik ken persoonlijk zwarte en gekleurde vrouwen die door jou zijn ontslagen en wiens ideeën vervolgens door jullie zijn gebruikt. Ik sta versteld over de arrogantie waarmee dit door jou wordt gezegd, terwijl je de schade negeert die jij hebt veroorzaakt door tot nu toe niets aan dit probleem te doen. Wat een lef!”

‘Systematisch racisme’

Voorafgaand aan het aftreden van Rapoport spraken verschillende prominente medewerkers zich uit tegen de foto en de interne cultuur binnen Bon Appétit. Sohla El-Waylly, een chef-kok en assistent-redacteur, verklaarde op Instagram dat ‘dit slechts een voorbeeld van het systematische racisme dat binnen Conde Nast (de uitgever, red.) als geheel heerst’.

In haar klaagzang beweerde El-Waylly dat er bij het bedrijf loonverschillen bestaan ​​tussen blanke en niet-blanke werknemers van Bon Appétit. ,,Ik ben 35 jaar en heb meer dan 15 jaar professionele ervaring. Ik werd ingehuurd als assistent-redacteur om voornamelijk blanke redacteuren te helpen met aanzienlijk minder ervaring dan ik. Ik ben alleen voor video gepusht als een blijk van diversiteit. Maar in werkelijkheid worden blanke redacteuren beter betaald voor hun optredens in onze videoshows. Geen enkele medewerker met een kleurtje wordt bij ons gecompenseerd.”

Quote In werkelijk­heid worden blanke redacteu­ren beter betaald voor hun optredens in onze videoshows Sohla El-Waylly

Compensatie

Alex Lau, een voormalig fotograaf voor het tijdschrift, mengde zich op Twitter ook in de discussie. ,,Ja, ik verliet Bon Appétit om meerdere redenen, maar een van de belangrijkste redenen was dat blank leiderschap weigerde veranderingen aan te brengen waar mijn collega’s en ik voortdurend op aandrongen.” Andere personeelsleden twitterden dat ze niet langer hun werkzaamheden voortzetten totdat het bedrijf besluit hun gekleurde collega’s te compenseren.

Joseph Hernandez, de chef van de onderzoeksredactie, haalt eveneens hard uit naar zijn (inmiddels ex-)baas. ,,Ik krijg hiervoor waarschijnlijk een berisping, maar ik ben ontsteld en beledigd door de keuze van de chef om brownface te omarmen bij het maken van foto’s. Ik heb mijn carrière doorgebracht met het respecteren van allerlei internationale invloeden in eten. Dit voelt als een uitwissing van dat werk.”