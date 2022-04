Asperges zijn dit jaar flink duurder, ondanks gunstige omstandigheden: ‘Heel apart’

Normaal gesproken kost een kilo asperges gemiddeld 11 euro, dus dat is een aanzienlijk verschil. Supermarktexpert Paul Moers noemt deze prijsstijging een ‘aparte ontwikkeling’. ,,Asperges hoef je namelijk niet in een kas te telen. Als dat zo zou zijn zou ik snappen dat de prijs sky-high gaat. Transport en verpakkingen van asperges zijn wel fors in prijs omhooggegaan, dus in die zin kan ik me wel voorstellen dat er een prijsverhoging is. Maar dit is wel heel veel, dus het lijkt mij een teken dat partijen hieraan willen verdienen. Er is namelijk geen tekort aan asperges of een misoogst. Dat er nu zo’n fors prijsverschil is vind ik dus absoluut overdreven.”

Rini van Rooij, van de Drunense aspergekwekerij Vlaamsche Hofstee, legt uit waarom de prijzen nu zo hoog zijn. ,,Het is nog vroeg in het voorjaar, het is de eerste groente die je kunt kopen en het is ook een lekkere groente. Dus het aanbod is nog laag en de vraag is zeer groot, zeker nu voor de Pasen. Dus het is een kwestie van vraag en aanbod: als het aanbod klein is en de vraag groot, dan zijn de prijzen altijd wat hoger.”

Prijzen zullen dalen

Volgens Van Rooij zullen de prijzen van de asperges naar verloop van tijd nog wel wat dalen. ,,Eigenlijk is het altijd zo dat de prijs rond Pasen hoger ligt, maar naar gelang je warmer weer krijgt en er meer aanvoer is zakt de prijs weer. En vorig jaar waren ze eigenlijk nog duurder, toen zaten ze rond de 20 euro rond deze tijd. Dus ze zijn zelfs nog duurder geweest dan dit jaar.”

,,De kwaliteit van de oogst is ook wel heel goed”, weet Van Rooij. ,,We hebben uitstekend weer gehad. In maart hadden we veel zonuren, dus de grond is goed opgewarmd. Vorige week was het dan iets minder mooi weer, maar de groei zet toch door, maar ook weer niet te snel. En nu is het prachtig weer voor de Pasen. Voor de verkoop is dat gunstig, want mensen stappen op de fiets. Maar voor de plant is dat ook goed, want ze groeien niet te hard en dat is juist goed voor de kwaliteit.”

,,Ik denk dat er partijen zijn die hier letterlijk een slaatje uit proberen te slaan”, stelt Moers. ,,Een paar euro is nog wel te verklaren, maar zoveel als nu, meer dan 50 procent, vind ik krankzinnig. Ik vind dit gewoon profiteren van de oorlog in Oekraïne, dat is natuurlijk waardeloos.”

Quote Asperges zijn dit jaar flink duurder, ondanks gunstige omstandig­he­den Rini van Rooij, van aspergekwekerij Vlaamsche Hofstee

Omdat zo goed als alle producten in de supermarkt in prijs zijn gestegen de afgelopen tijd, denkt Moers dat consumenten nu wel twee keer na zullen denken voordat ze asperges gaan kopen. ,,Met name mensen met een laag inkomen, voor hen zijn dit wel heftige bedragen die je even neer moet tellen. Maar het is denk ik niet zo dat we asperges nu helemaal laten staan, want de mensen die er gek op zijn willen ze toch wel hebben. Maar ik weet zeker dat het wel tot een stukje vraaguitval leidt.” Bij Jumbo en Albert Heijn betaal je wel wat minder dan 18 euro, maar ook daar ligt de prijs hoger dan normaal: een kilo kost daar 13,98 euro.

Ook Van Rooij denkt dat de aspergeliefhebbers het witte goud wel blijven kopen. ,,Voor hen maakt de prijs niet uit, of het nou 10 of 20 euro is. Maar er zijn ook goedkopere varianten, al zijn die misschien net wat minder fraai op het bord. De kwaliteit doet niet zoveel onder voor de duurdere soorten. Die asperges zijn dan 10 tot 12 euro, dat is misschien nog niet goedkoop, maar het is toch wat meer betaalbaar.”

