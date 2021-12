Anders gourmetten dan met de schotel uit de supermarkt? Met deze tips gaat dat lukken

Koken & EtenGourmet is favoriet voor veel Nederlanders tijdens de feestdagen . Wil je een keer iets anders en verrassends in de pannetjes? Eatertainment geeft zes tips voor recepten.

1 Gevulde biefstukrolletjes met prosciutto en salsa verde Biefstuk is een klassieker op de gourmettafel. Deze rolletjes zijn gevuld met een broodmengsel en prosciutto en serveer je met een zelfgemaakte salsa verde.

2 Thaise zalmkoekjes met komkommer koriander salsa Deze zalmkoekjes zijn geïnspireerd op de Thaise keuken en zitten bomvol smaak.

3 S’mores pizza met marshmallow, pure chocolade en rode bessen De typisch Amerikaanse lekkernij s’mores heeft een plaats verdiend op de gourmettafel. Deze variant is een zoete minipizza die je bakt op de gourmetplaat: om het diner mee af te sluiten.

4 Romige cashewsaus Een simpel recept voor een lekkere cashewsaus. De saus is nog romiger door de kokosmelk die je eraan toevoegt. Ook lekker als spread voor op een stokbroodje, dan gebruik je de helft van de kokosmelk.

5 Pittige ambasaus met limoen Ambasaus is een pittige saus gemaakt van ingelegde mango met kruiden. Je maakt hem gemakkelijk zelf en het zorgt voor een beetje extra pit aan tafel. Past bij veel gerechten die uit je pannetje komen.

6 Lamsköfte met yoghurt-muntsaus, ingelegde ui en flatbread Köfte is een langwerpig balletje dat traditioneel met gehakt wordt bereidt. Deze versie van lamsgehakt serveer je onder andere met een frisse yoghurt-muntsaus.

7 Groentetorentje met halloumi en rode bietenspread Een topper voor de groentefans. De aubergine, courgette en halloumi maak je apart klaar op de gourmetplaat en bouw je daarna met de rodebietenspread op tot een geheel.

De recepten van deze zeven gerechten vind je hieronder. Ook geeft Eatertainment nog ideeën voor de brunchtafel, de rijsttafel en de kerstdis.

Volledig scherm Gevulde biefstukrolletjes met prosciutto en salsa verde © Eatertainment

1 Gevulde biefstukrolletjes met prosciutto en salsa verde

Bereidingstijd: 20 minuten

Aantal porties: 6 personen

Categorie: Bijgerecht

Ingrediënten

1 kleine ciabatta

1 el Italiaanse kruiden

2 tl zout

1 teentje knoflook

1 ui

2 el kappertjes

2 ansjovisfilets

8 takjes bladpeterselie

8 takjes basilicum

4 takjes munt

1 citroen

60 ml extra vergine olijfolie

300 gr biefstuk

90 gr prosciutto ham

Bereidingswijze

- Bereid de ciabatta volgens de aanwijzing op de verpakking. Maal het brood met de Italiaanse kruiden en de helft zout fijn in een keukenmachine.

- Pel de knoflook en ui, snijd de ui grof. Voeg toe aan een keukenmachine met de kappertjes, ansjovisfilet, bladpeterselie, basilicum, munt, sap van de helft van de citroen, olijfolie en resterende zout. Meng tot een glad geheel.

- Halveer de biefstuk in dikte door deze over de lengte doormidden te snijden. Sla de biefstuk plat met een deegroller of platte kant van een pan tot een dikte van 1 cm. Beleg de platgeslagen biefstukken elk met de prosciutto en 1 el broodvulling. Rol op en bind om met touw.

- Bak 4 minuten op de gourmetplaat en draai regelmatig om. Serveer met de salsa verde.

Volledig scherm Thaise zalmkoekjes. © Eatertainment

2 Thaise zalmkoekjes met komkommer koriander salsa

Bereidingstijd: 20 minuten

Aantal porties: 6 personen

Categorie: Bijgerecht

Ingrediënten

Voor de zalmkoekjes:

2 cm gember

200 gr zalmfilet, zonder huid

2 el vissaus

Sap van een 1/2 limoen

1 lente-uitje

4 takjes koriander

Voor de salsa:

1 komkommer

1 mango

1 kleine rode ui

1/2 rode peper

8 takjes koriander

Sap van een 1/2 limoen

Bereidingswijze

Voor de zalmkoekjes:

- Schil en rasp de gember fijn. Maal met de helft van de zalm samen met de vissaus en limoensap in een keukenmachine tot een puree. Snijd de rest van de zalm in kleine blokjes en snijd het lente-uitje en de koriander fijn. Meng dit met de zalmmousse, vorm balletjes ter grootte van een golfbal en druk deze plat.

Voor de salsa:

- Snijd de komkommer over de lengte doormidden, verwijder de zaadlijst en snijd in kleine blokjes. Schil de mango en snijd in blokjes even groot als de komkommer. Pel en snijd de rode ui samen met de rode peper en koriander fijn en voeg toe aan een kom met de komkommer en mango en sap met de limoen. Hussel door elkaar.

- Bak de zalmkoekjes ongeveer 2 minuten per kant op de bakplaat en serveer met de salsa en eventueel extra koriander ter garnering.

Volledig scherm S’mores pizza met marshmallow, pure chocolade en rode bessen. © Eatertainment

3 S’mores pizza met marshmallows, pure chocolade en rode bessen

Bereidingstijd: 15 minuten

Aantal porties: 6 personen

Categorie: Bijgerecht

Ingrediënten

1 rol pizzadeeg

20 gr mini marshmallows

55 gr pure chocoladedruppels

50 gr rode bessen

Bereidingswijze

- Snijd rondjes uit het pizzadeeg met een steekring.

- Bedek het deeg met de marshmallows en chocolade druppels. Plaats onder de grill van het gourmetstel en rooster totdat de marshmallows en chocolade zijn gesmolten en het pizzadeeg gaar is. Als je een gourmetbakplaat hebt, kun je eerst 1 kant van het pizzadeeg bakken, daarna omdraaien en beleggen met marshmallows en chocoladedruppels en verder bakken tot het gaar is.

- Leg op ieder pizza stukje wat rode bessen. Klaar om te serveren!

Tip: het is ook leuk om uitsteekvormen te gebruiken, voor bijvoorbeeld ster- of hartvormige pizza’s.

Volledig scherm Romige cashewsaus. © Eatertainment

4 Romige cashewsaus

Bereidingstijd: 30 minuten

Aantal porties: 6 personen

Categorie: Sauzen & dressings

Ingrediënten

1 teentje knoflook

100 gr cashewnoten

200 ml kokosmelk

1 tl honing

2 limoenen (waarvan 1 limoen ter garnering)

Bereidingswijze

- Pel en pers de knoflook. Voeg toe aan een pan samen met cashewnoten, kokosmelk, honing en het sap van de limoen en verwarm ongeveer 30 minuten op laag vuur totdat de cashewnoten zacht zijn geworden. Voeg eventueel nog meer kokosmelk toe als het te veel indikt.

- Haal van het vuur en pureer met een staafmixer tot een gladde en egale saus.

- Garneer met hele cashewnoten, limoenpartjes en limoenrasp.

Volledig scherm Pittige ambasaus met limoen. © Eatertainment

5 Pittige ambasaus met limoen

Bereidingstijd: 40 minuten

Aantal porties: 6 personen

Categorie: Sauzen & dressings

Ingrediënten

1 teentje knoflook

1 mango

1 rode peper

1 el olijfolie

1 tl mosterdzaad gemalen

1/4 tl cayennepeper

1/4 tl gerookte paprikapoeder

1/2 tl kurkuma

1/2 tl fenegriekzaad

100 ml water

1/2 tl zout

1 limoen

Bereidingswijze

- Pel en pers de knoflook, schil en snijd de mango in blokjes en snijd de rode peper fijn.

- Verhit de olijfolie in een pan, voeg de knoflook toe en bak 1 minuut op middellaag vuur, laat niet bruin worden. Voeg de mango, rode peper, alle kruiden, water, zout en sap van een halve limoen toe en fruit voor 30 minuten totdat de mango zacht is geworden.

- Pureer met een staafmixer tot een egale saus. Voeg eventueel meer zout toe naar smaak.

- Snijd resterende limoen in partjes en garneer de saus met limoen en eventueel nog wat gesneden rode peper.

Tip: houd je van minder pittig? Haal dan de zaad en zaadlijst uit de peper voor gebruik.

Volledig scherm Lamsköfte met yoghurt-muntsaus, ingelegde ui en flatbread. © Eatertainment

6 Lamsköfte met yoghurt-muntsaus, ingelegde ui en flatbread

Bereidingstijd: 40 minuten

Aantal porties: 6 personen

Categorie: Bijgerecht

Ingrediënten

Voor de ingelegde ui

4 rode uien

2 el suiker

250 ml water

250 ml azijn

7 zwarte peperkorrels



Voor de yoghurt- muntsaus

4 takjes munt

150 ml Griekse yoghurt 10%

1 citroen

Peper en zout

Voor de köfte

1 ui

1 teentje knoflook

4 takjes munt

4 takjes koriander

4 takjes platte peterselie

1/2 rode peper

375 gr lamsgehakt

1 el ras el hanout

1 tl zout

1 tl peper

2 flatbreads

Bereidingswijze

Ingelegde rode ui:

- Pel en snijd de rode uien in dunne ringen. Voeg suiker, water, azijn en de peperkorrels toe aan een pan en verhit totdat de suiker is opgelost. Voeg de rode ui toe en laat in zijn geheel afkoelen.

Voor de yoghurtsaus:

- Snijd de munt fijn en meng met de yoghurt. Pers de citroen uit en voeg toe. Voeg peper en zout toe naar smaak.

Voor de köfte:

- Pel en snipper de ui en pers de knoflook. Snijd de munt, koriander, peterselie en rode peper fijn. Meng dit alles met het gehakt, ras el hanout, zout en peper. Rol er kleine worstjes van en rijg aan de spiesjes.

- Bereid het flatbread volgens de aanwijzing op de verpakking en scheur in stukken.

- Bak de köfte gaar in ongeveer 5 min. op de bakplaat, draai regelmatig om. Serveer met het flatbread, de yoghurtsaus en ingelegde ui.

Tip: je kan de ingelegde ui ook een dag van tevoren maken voor een betere smaak. Met deze hoeveelheid zal je zeker wat overhouden, maar dit kan je prima 2 weken bewaren in een luchtdichte pot in de koelkast.

Volledig scherm Groentetorentje met halloumi en rode bietenspread. © Eatertainment

Groente torentje met halloumi en rode bieten spread

Bereidingstijd: 15 minuten

Aantal porties: 6 personen

Categorie: Bijgerecht

Ingrediënten

2 voorgekookte rode bieten

100 gr feta

1 el citroensap

1 aubergine

1 courgette

200 gr halloumi

2 el olijfolie

200 gr gehakte walnoten

Bereidingswijze

- Snijd de rode bieten in grove stukken. Voeg samen met de feta en citroensap toe aan een keukenmachine en meng tot een egale spread.

- Snijd de aubergine, courgette en halloumi in plakken van ongeveer 1 cm dik. Smeer aubergine en courgette in met olijfolie.

- Bak de aubergine, courgette en halloumi op de bakplaat voor 2 minuten per kant en totdat ze mooi bruin kleuren.

- Maak een toren van een plak aubergine, bietenspread, halloumi en courgette. Maak af met een laatste laag bietenspread en walnoten.

Lekker brunchen? Ideeën vind je hier.

Volledig scherm Brunchtafel. © Eatertainment

Ideeën voor de rijsttafel vind je hier.

Volledig scherm Rijsttafel © Eatertainment

Zet je voor de kerst liever iets anders op tafel, dan vind je hier meer recepten.

Volledig scherm Klassieke kersttafel. © Eatertainment

Nóg meer inspiratie nodig? Die vind je hieronder in de video's van Koken & Eten:

