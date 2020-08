Ambachtelijk ijs in de lift: hier vind je een ijssalon bij jou in de buurt

Die nieuwe ijsmakers zijn bijvoorbeeld mensen die in de horeca werkzaam waren en door corona thuis kwamen te zitten of banketbakkers en restauranthouders die ijs naast hun vaste assortiment gaan brengen. Of boeren die iets bijzonders met hun melk willen doen. De belangstelling voor ambachtelijk ijs maken neemt in ieder geval enorm toe. De cursussen lopen sneller vol dan voorheen, schetst Diana Veltkamp, cursuscoördinator voor het IJscentrum. ,,Een derde van onze nieuwe cursisten bestaat uit mensen die nu ineens iets anders gaan doen. Het zijn ook mensen die uit nood een zijsprong maken. Het grote voordeel: je hebt geen papieren nodig om met een ijskar te gaan rijden.”

IJs van geitenmelk

De cursisten van de basistraining Ambachtelijk IJsbereiden hebben een heel diverse achtergrond en motieven, schetst Veltkamp. ,,Zo was er een meneer die naar Suriname ging en een stel dat in Afrika ijs gaat verkopen. En een boer met een zorgboerderij die met de geitenmelk ijs wil gaan maken.”



De eerstvolgende vijfdaagse cursus die op de laatste dag van augustus begint, zat vol tot vanochtend, maar er was een afmelding waardoor er nu weer plaats is. Voor de trainingsdagen ‘basiskennis over ijs maken’ in september is nu nog plek. ,,Ook de training voor het maken van vegan ijs is heel populair.”