Alysha (21) raakte 83 kilo kwijt en wil nu anderen helpen afvallen

Koken & etenDe metamorfose is ongekend: Alysha McNair woog ooit 172 kilo, nu slechts 89 kilo. ,,Ik stond voor de keuze: mijn levensstijl drastisch aanpassen of sterven.’’ Nu wil de 21-jarige vrouw uit Canada anderen gaan helpen.

Een volwassen vrouw heeft gemiddeld per dag 2.000 calorieën nodig, Alysha haalde probleemloos het dubbele. In één maaltijd. ,,Vaak ging ik op een dag naar vijf verschillende fastfoodrestaurants. Dan had ik pas het gevoel dat ik iets had binnengekregen. Welk dieet ik ook probeerde, het lukte me niet om af te vallen.’’



De omslag kwam er nadat Alysha zich op haar zeventiende verslikte in een frisdrank. ,,Ik kon nog amper ademhalen. Ik moest veranderen, anders zou dit mijn dood worden.’’

,,Op het ergste moment woog ik 172 kilo. Ik schaamde me zo, dat ik amper buitenkwam. Ik stond vier uur voor de spiegel om make-up aan te brengen, zodat ik me toch ietsje beter zou voelen. Maar dat hielp allemaal niet. Ik vrat gewoon mijn emoties weg.’’



Alysha besloot haar leven om te gooien: weg met het fastfood, op naar de fitness. ,,Ik begon meer te wandelen en gezonde maaltijden in te plannen. Het resultaat bleef niet uit: geleidelijk aan raakte ik 83 kilo kwijt, zowat de helft van mijn gewicht! Ik heb me nog nooit zó goed in mijn vel gevoeld als nu.’’ Op haar Instagramaccount Goldcorosefitness moedigen 17.400 volgers Alysha aan.

Alysha houdt op Instagram haar opmerkelijke transformatie bij, in de hoop anderen te inspireren. ,,Die ene foto met die blubberbuik? Beangstigend om die online te zetten, maar het toont wel duidelijk aan welke weg ik heb afgelegd. Lotgenoten moeten beseffen dat vermageren altijd een optie is.’’



,,Vroeger paste ik amper in een auto. Een veiligheidsgordel omdoen was al helemaal onbegonnen werk. Ik was te breed voor sommige deuren, voor het vliegtuig moest ik twee stoelen reserveren. Ik herinner me nog goed de minachtende blikken die ik toen kreeg. Zo vernederend allemaal.’’

,,Ik werd vroeger ook zwaar gepest vanwege mijn overgewicht. Mijn klasgenootjes nodigden mij nooit uit en ik vond mezelf aartslelijk. Nu zie ik er gelukkig helemaal anders uit. Mijn ambitie is om fitnesscoach te worden, zodat ik zelf mijn steentje kan bijdragen tot een gezondere wereld.’’

Ze is geen diëtist of sportinstructeur, waarschuwt ze haar volgers. ,,Ik wil alleen vertellen wat voor mij heeft gewerkt en wat mij nu helpt bij het bereiken van mijn doelen.’’