‘Als we het oog van een garnaal afknippen, kunnen ze zich elke week voortplanten’

Koken & EtenGrote garnalen in de Nederlandse supermarkt zijn meestal afkomstig van garnalenmoeders waarbij een oog is afgeknipt. Door de verminking zouden ze meer eitjes produceren, zo is vanavond te zien in de tv-uitzending van Keuringsdienst van Waarde .

Volgens emeritus hoogleraar dierfysiologie Gert Flik, in de uitzending de ‘garnalenprofessor’ genoemd, is het een normaal gebruik in de wereld van de garnalenkweek. ,,In de oogsteel van de garnaal worden hormonen gemaakt die normaal processen afremmen. Dus als je die rem weghaalt groeien de garnalen harder en bij vrouwtjes wordt de ei-productie opgevoerd.”

Volgen Flik gebeurt dit al sinds de jaren 70, toen garnalen op grote schaal werden gekweekt. ,,Als de kwekers de faciliteiten in huis hebben om het netjes te doen, zullen ze dat ook zeker doen. Er worden miljoenen tonnen gekweekt, die hoeveelheid kan niet meer gevangen worden.”

Veel Nederlandse visverkopers en garnalenimporteurs zijn niet op de hoogte van deze werkwijze, blijkt uit vragen van het programma. Ze weten niet hoe het eraan toegaat in garnalenkwekerijen in met name het Verre Oosten. Het gros van de consumptiegarnalen in de Nederlandse schappen komt daar vandaan.

Quote Het doet maar een dag een heel klein beetje pijn Thaise garnalenkweker

Gedesoriënteerd en verward

In Thailand zijn de makers van Keuringsdienst van Waarde te gast bij een garnalenkweker die laat zien hoe een van de ogen van een vrouwtjesgarnaal wordt afgeknipt. ,,Als we het oog afknippen, kunnen ze zich elke week voortplanten. Als we dat niet doen, duurt het langer dan twee weken.” Over de last die de garnalen hebben, is hij laconiek: ,,Het doet maar een dag een heel klein beetje pijn.”

Anne Hilhorst van Lekker Dier ziet dat anders. ,,Ze zwemmen gedesoriënteerd en verward rond. Op deze manier worden ze beperkt in hun ontwikkeling op lange termijn. Je maakt een garnaal die veel eerder en veel jonger eieren gaat leggen en dat is precies wat de kweker wil.”

De uitzending van Keuringsdienst van Waarde: donderdag 6 oktober om 20.25 op NPO 3.

