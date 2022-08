Als kind geen chips maar snoeptomaatjes krijgt van ouders, kan de dag van uitvinder Jos ‘niet meer stuk’

Het eerste biertje was ‘niet te drinken’, nu verkoopt Ricky 4000 liter per maand: ‘Wil de wereld over’

Hij begon met brouwen in zijn eigen woning. Nu doet Ricky Maertzendorff niets anders meer dan zijn White Dog Brewery aan de man te brengen. Als een olievlek verspreidt het biermerk zich over Europa. ,,Mijn hond is eigenwijs en standvastig. Zo brouw ik mijn bier ook.’’

12 augustus