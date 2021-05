Alles wat je moet weten over je potje honing (hoe je hem weer vloeibaar maakt bijvoorbeeld)

Er vliegen wel 358 soorten bijen rond in Nederland, maar slechts één soort vult onze honingpot: de honingbij. Om één pot te vullen, bestuift hij ongeveer 75.000 bloemen en vliegt hij één keer rond de aarde. Nou ja, hypothetisch dan. In werkelijkheid vliegt de bij maximaal 3 kilometer van zijn thuisbasis: de bijenkast. Lekker CO 2 -neutraal én lokaal bezig dus, deze bezige bij. Nu de temperatuur ­boven de 10 graden is, zie je deze harde werkers overal.