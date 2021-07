Allemaal aan de rivierkreeft in de strijd tegen invasieve exoten: ‘Ideaal hapje van de barbecue’

Al jaren neemt de populatie Amerikaanse rivierkreeften in Nederland toe. De invasieve exoot vormt een bedreiging voor Nederlandse diersoorten, de waterkwaliteit én in beperkte mate voor de dijken. Daar graaft het dier namelijk gaten in. Daarom roept organisatie Good Fish, die zich inzet voor duurzame visserij, iedereen op: eet rivierkreeft, ‘een ideaal hapje van de barbecue'.