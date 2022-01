Alle zes krokant: deze snacks maak je in je airfryer

Ga je vanavond achterover op de bank voor een serie? The Goldbergs misschien, waarvan op Fox vanavond seizoen 8 begint. Of meeleven met Anneke en Ton, die een schattige droomboerderij maar niet opgeknapt krijgen in Help, mijn man is klusser! Of bekijk je liever hoe het huwelijk tussen de toenmalige kroonprins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta tot stand kwam, in de docureeks Een porseleinen huwelijk? Deze snacks maken je avond compleet.